Ngoài lãi suất ưu đãi, khách hàng từ 50 tuổi gửi tiền tại ngân hàng còn được hoàn tiền bảo hiểm nhân thọ.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố triển khai chương trình ưu đãi tiết kiệm mang tên "Tuổi vàng" gắn liền với các giải pháp đảm bảo tài chính, sức khỏe dành cho khách hàng từ 50 tuổi.

Theo đó, khách hàng mở mới thành công sổ tiết kiệm có giá trị từ 200 triệu đồng, kỳ hạn trên 12 tháng tại VPBank sẽ được tặng thêm lãi suất khuyến khích so với lãi suất thông thường khi mở tại quầy. Ưu đãi này được áp dụng cho các sản phẩm tiết kiệm bao gồm: tiết kiệm thường lĩnh lãi định kỳ, An Thịnh Vượng lĩnh lãi định kỳ, tiết kiệm trả lãi trước và An Thịnh Vượng trả lãi trước.

Với những người từ 50 tuổi thường đối mặt với những nguy cơ về sức khỏe. Lúc này, những gói bảo hiểm nhân thọ hay bảo hiểm sức khỏe đóng vai trò quan trọng, giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, con cái.

Nắm bắt được tâm lý đó, khi tham gia sản phẩm "Tuổi vàng", khách hàng sẽ nhận hoàn tiền bảo hiểm, tương đương 10% phí bảo hiểm nhân thọ và tối đa một triệu đồng cho kỳ đóng phí đầu tiên. Người tham gia bảo hiểm sức khỏe cũng được hoàn tiền tiền tương đương 5%, tối đa 500.000 đồng đối với các sản phẩm: PTI Master Care, Liberty Gold Care, Bảo Việt Kcare và AAA Lady Care. Ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng linh hoạt trong việc sử dụng tiền lãi, tiền gửi của sổ tiết kiệm "Tuổi vàng" để chi trả một phần hoặc toàn bộ phần phí hợp đồng bảo hiểm.

Ngân hàng VPBank truyền tải thông điệp "Get Healthy - Get Wealthy". Chi tiết truy cập tại đây hoặc liên hệ tổng đài 1900545415.

Chương trình "Tuổi vàng" nằm trong chiến dịch truyền tải thông điệp "Get Healthy - Get Wealthy" của VPBank. Song song với ưu đãi về sản phẩm, ngân hàng còn tổ chức chuỗi chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí cho các khách hàng trên 50 tuổi tại 2 thành phố Hà Nội và TP HCM. Khi đến khách hàng sẽ được đo khám các chỉ số loãng xương cũng như kiểm tra sức khỏe tổng quát và nhận tư vấn sức khỏe từ các bác sĩ đầu ngành.

"Với việc ra mắt chương trình Tuổi vàng, VPBank mong muốn các khách hàng có sự chuẩn bị tốt nhất, không chỉ về tài chính mà còn về sức khỏe để có thể an tâm tận hưởng cuộc sống thảnh thơi và khỏe mạnh khi về già", đại diện ngân hàng cho biết.

Hiện tại, VPBank áp dụng mức lãi suất tiết kiệm khá cạnh tranh so với nhiều nhà băng trong hệ thống. Mức lãi suất tiết kiệm thường lên tới 7,8% một năm cho kỳ hạn từ 18 tháng. Với gói "Phát lộc Thịnh vượng", mức lãi suất cao nhất lên tới 8,2% một năm, kỳ hạn từ 18 tháng.

VPBank cũng là ngân hàng tư nhân có giá trị thương hiệu lớn nhất Việt Nam do Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới đánh giá. Ngân hàng nằm trong danh sách 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu, hướng tới mục tiêu Top 3 ngân hàng giá trị nhất Việt Nam vào năm 2022.

Tâm Anh