Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được đánh giá là ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam theo xếp hạng VNR500.

Trong danh sách VNR500 năm 2019 do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam công bố 26/11, VPBank đứng đầu trong số các ngân hàng tư nhân, đứng thứ 5 trong hệ thống ngân hàng (sau Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank). VPBank cũng đứng thứ 26 trong Top 50 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, bên cạnh các thương hiệu lớn khác như Vingroup, Doji, Trường Hải, Hòa Phát, Vinamilk...Trong xếp hạng năm nay, VPBank tăng 3 bậc so với 2018.

Theo Vietnam Reports, danh sách và thứ hạng doanh nghiệp được đánh giá khách quan, độc lập dựa trên tiêu chí doanh thu thực tế của doanh nghiệp trong năm gần nhất cũng như tốc độ tăng trưởng trong những năm trước đó. Ngoài ra, các tiêu chí khác như tổng tài sản, tổng lao động, các chỉ số ROA, ROE và uy tín truyền thông... cũng là nhân tố bổ trợ trong quá trình đánh giá.

Đại diện VPBank cho biết vị trí xếp hạng do VNR500 công bố đã phản ánh khách quan hiệu quả hoạt động của VPBank. Trong những năm gần đây, ngân hàng luôn tăng trưởng ổn định, khai thác hiệu quả các kênh bán hàng, phát huy tối đa lợi thế của hệ sinh thái số để gia tăng tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng hệ sinh thái, tối ưu hóa các nguồn lực để giữ vững vai trò tiên phong trên thị trường ngân hàng và mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện dụng và hữu ích nhất", đại diện VPBank cho biết.

Hồi đầu tháng 11, VPBank cũng vừa nhận hai giải thưởng Ngân hàng điện tử tiêu biểu 2019 (do IDG và Hiệp hội Ngân hàng trao tặng) và Doanh nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019 (do Diễn đàn Kinh doanh IoT Châu Á - AIBP trao tặng) dựa vào những thành tựu đáng ghi nhận trong việc áp dụng sáng kiến khoa học công nghệ mới trong hoạt động kinh doanh.

Kể từ năm 2016 tới nay, VPBank luôn nằm trong nhóm các ngân hàng có kết quả kinh doanh hiệu quả nhất toàn ngành. Tính đến hết tháng 10/2019, lợi nhuận trước thuế của VPBank ở mức 8.423 tỷ đồng, đạt gần 90% kế hoạch năm và tăng 26,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng tín dụng đạt 15,3%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình của ngành. Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng vẫn luôn dẫn đầu trong nhóm ngân hàng tư nhân, đạt 29.610 tỷ đồng tại thời điểm 31/10/2019, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Lễ trao giải chính thức Bảng xếp hạng VNR500 năm 2019 dự kiến được tổ chức vào ngày 9/1/2020 tại Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72 (TP Hà Nội).

An Bình