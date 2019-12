Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hôm nay thông báo đã hoàn thành xong việc mua lại toàn bộ dư nợ trái phiếu đặc biệt (nợ xấu) tại VAMC.

Theo đại diện ngân hàng, tổng giá trị dư nợ trái phiếu VPBank mua lại từ VAMC riêng trong năm 2019 là hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân hàng trích lập hơn 1.400 tỷ đồng để xử lý số nợ xấu nói trên, tương đương khoảng 45%.

Xử lý dứt điểm dư nợ trái phiếu tại VAMC là một trong những mục tiêu quan trọng nhất mà VPBank đặt ra trong năm 2019, dù ban lãnh đạo ngân hàng dự báo điều này ảnh hưởng tới kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đây cũng là lý do khiến ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng 2019 ở mức khiêm tốn so với các năm trước đó. Tỷ lệ nợ xấu bao gồm dư nợ tại VAMC của VPBank từ mức 5,73% tại quý ba 2018 giảm còn 2,84% vào cùng kỳ 2019. Với việc hoàn tất xử lý nợ xấu, ngân hàng tiết kiệm đáng kể chi phí dự phòng ở hoạt động này trong thời gian tới.

Song song với việc xử lý nợ xấu tại VAMC, trong năm 2019, VPBank đặt nhiều mục tiêu trong việc tái cơ cấu ngân hàng, tăng cường năng suất và hiệu quả làm việc thông qua cải tiến quy trình và ứng dụng công nghệ số.

Theo lãnh đạo ngân hàng, hoàn thành trước hạn mục tiêu đặt ra từ đầu năm sẽ tạo đà tăng trưởng lợi nhuận cho các năm tiếp theo.

Tính đến hết tháng 11, lợi nhuận trước thuế của VPBank ở mức 9.400 tỷ đồng, đạt gần 99% kế hoạch năm và tăng 26,4% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng đạt 15,5%, cao hơn trung bình của ngành. Tổng thu nhập hoạt động gần 33.000 tỷ đồng tính đến 30/11, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Đại diện ngân hàng cho biết với đà này, lợi nhuận 2019 sẽ vượt khoảng 10% so với mục tiêu 9.500 tỷ đặt ra hồi đầu năm.

An Bình