YEG đi ngược đà tăng mạnh của thị trường sau khi Youtube thông báo chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung từ cuối tháng này.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/3, cổ phiếu YEG của Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 giảm sàn 7% so với tham chiếu (tương ứng 17.100 đồng), xuống mức 227.900 đồng. Phiên giảm này khiến YEG mất mạch tăng điểm 5 phiên liên tiếp trước đó, đồng thời mất vị trí dẫn đầu danh sách cổ phiếu đắt nhất thị trường vào SAB của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn.

Thanh khoản cổ phiếu chỉ đạt hơn 17.000 đơn vị, gần phân nửa trong số này là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Với hơn 31,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hóa thị trường của Yeah1 cũng "bốc hơi" khoảng 530 tỷ đồng, chỉ còn hơn 7.100 tỷ đồng

Giới quan sát nhận định, YEG giảm sàn và trắng bên mua trong phiên giao dịch hôm nay là do công ty vừa nhận thông báo sẽ chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung vào cuối tháng 3 từ Youtube. Cụ thể, Youtube cho rằng Spring Me Pte. Ltd – một công ty có trụ sở tại Thái Lan do Yeah1 sở hữu gián tiếp 16,93% cổ phần có hoạt động chưa phù hợp với quy trình Youtube AdSense nên chấm dứt thỏa thuận với công ty này và những đơn vị liên quan.

Mảng kinh doanh Youtube AdSense đóng góp khoảng một triệu USD cho Yeah 1, tương ứng khoảng 13% lợi nhuận sau thuế năm ngoái. Ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ thúc đẩy các mảng khác để bù đắp thiếu hụt và đảm bảo chiến lược phát triển chung.

Theo ước tính của Công ty cổ phần Chứng khoán TP HCM, giá trị hợp lý của cổ phiếu YEG là 321.640 đồng, tương đương PE dự phòng hơn 38 lần. Tăng trưởng của cổ phiếu này trong vài năm tới sẽ đến từ hai động lực chính là tăng trưởng nội tại của mảng quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo số và hoạt động mua bán sáp nhập. Lũy kế doanh thu và lợi nhuận năm 2018 của Yeah1 đều cao gấp đôi so với cùng kỳ, lần lượt đạt 1.665 tỷ đồng và 180 tỷ đồng.

Phương Đông