Ứng dụng My VNPT nhắm tới mục tiêu giúp khách hàng có thể chủ động quản lý quá trình sử dụng dịch vụ bất kỳ lúc nào, nhất là với những khách hàng của dịch vụ internet cáp quang, dịch vụ điện thoại cố định hay dịch vụ truyền hình vốn chưa có nhiều công cụ hỗ trợ.

Chiến lược chăm sóc khách hàng của VNPT là online hoá các công cụ để khách hàng chủ động, dễ dàng quản lý dịch vụ đang sử dụng. Đây cũng là công cụ kết nối VNPT và khách hàng, tạo ra mối tương tác hai chiều chặt chẽ và tối ưu quyền lợi của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Ngoài ra, ứng dụng này đem lại sự tiện lợi cho những khách hàng sử dụng đa dịch vụ của VNPT. Chỉ bằng một số điện thoại, khách hàng có thể chủ động quản lý, theo dõi tất cả các dịch vụ đang sử dụng.

My VNPT là ứng dụng tự quản lý (selfcare) của VNPT dành cho tất cả các khách hàng bao gồm khách hàng di động VinaPhone, khách hàng điện thoại cố định, khách hàng internet cáp quang và MyTV. Truy cập ứng dụng, khách hàng có thể tra cứu toàn bộ thông tin lịch sử sử dụng, lưu lượng tài khoản, cước, dịch vụ, khuyến mãi, nạp tiền/ thanh toán hoá đơn, phản ánh chất lượng hay báo hỏng...

Điểm nổi bật của My VNPT là tính tiện ích, minh bạch và nhiều ưu đãi dành cho khách hàng. Các tính năng của ứng dụng My VNPT được thiết kế dựa trên phân tích nhu cầu của khách hàng đối với từng nhóm dịch vụ.

Khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ, báo hỏng dịch vụ hoặc gọi tổng đài chỉ bằng 1 chạm.

Đối với dịch vụ di động, My VNPT cho phép khách hàng tra cứu thông tin về các dịch vụ mình đang sử dụng, các chương trình khuyến mại, đăng ký/huỷ dịch vụ, nạp thẻ/ thanh toán hoá đơn đa kênh… Đồng thời, My VNPT còn cung cấp dữ liệu về các tài khoản lưu lượng, tài khoản cước theo thời gian thực, cước nóng phát sinh đối với dịch vụ chuyển vùng quốc tế tạm tính thử cước chuyển vùng quốc tế theo nhu cầu giúp khách hàng kiểm soát cước phí và chi tiêu di động.

Khách hàng cũng có thể tra cứu lại lịch sử cước ba tháng liền kề bao gồm lịch sử cước thoại, cước SMS và các dịch vụ giá trị gia tăng để đối chiếu với thực tế sử dụng. Toàn bộ dữ liệu cá nhân trên được bảo mật tuyệt đối thông qua OTP xác nhận gửi đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký.

Các tính năng của My VNPT được cung cấp tới khách hàng thông qua giao diện đơn giản, hiện đại, dễ hiểu và thuận tiện để tương tác. Khách hàng có thể truy cập các kho ứng dụng của iOS và Android để tải My VNPT hoàn toàn miễn phí. Đồng thời, khách hàng khi sử dụng ứng dụng cần kết nối wifi hoặc 3G/4G. Trong trường hợp khách hàng sử dụng ứng dụng bằng 3G/4G, VNPT sẽ miễn phí hoàn toàn cước data cho khách hàng.

Với những khách hàng dịch vụ điện thoại cố định, Internet cáp quang, truyền hình, My TV có thể truy cập ứng dụng để tra cứu thông tin dịch vụ, gói cước, giá cước, tính trạng thanh toán các hoá đơn... Ngoài ra, khách hàng có thể yêu cầu hỗ trợ hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng chỉ bằng một chạm trên ứng dụng để được phục vụ nhanh chóng, kịp thời.

Thông tin dịch vụ, ưu đãi khuyến mại được cá nhân hoá đối với từng khách hàng

Trước đó, các khách hàng di động VinaPhone đã được trải nghiệm những lợi ích của ứng dụng tự quản lý My VinaPhone. Từ ngày 26/6/2018, My VinaPhone sẽ được nâng cấp thành My VNPT, đa tiện ích, đa lợi ích hơn cho khách hàng. Khách hàng đã tải và sử dụng My VinaPhone chỉ cần cập nhật phiên bản trên các kho ứng dụng để trải nghiệm tính năng và giao diện mới của My VNPT.

Nhân dịp ra mắt, VNPT tặng 1 GB data cho tất cả các khách hàng tải ứng dụng lần đầu trong dịp này. Khách hàng có thể truy cập vào các kho ứng dụng Google Play (đối với hệ điều hành Android) và Appstore (đối với hệ điều hành iOS) để tải ứng dụng về máy hoặc liên hệ tổng đài 18001091 để được hỗ trợ.

(Nguồn: VNPT)