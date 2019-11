Goatlac hiện chiếm thị phần cao trong ngành dinh dưỡng sữa dê sẽ là sản phẩm chiến lược mới của VitaDairy.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, Tổng giám đốc VitaDairy, công ty mong muốn cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. "Việc sở hữu thương hiệu sữa Dê Goatlac từ công ty Dairygoat nổi tiếng trong ngành sữa dê đã góp phần giúp VitaDairy khẳng định với khách hàng tầm vóc của thương hiệu cũng như sự nghiêm túc trong sứ mệnh vun bồi sức sống, mang những sản phẩm tốt nhất đến với người tiêu dùng Việt Nam", bà Hà nói.

Nguyên liệu sữa dê Goatlac được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan, một trong những nơi có nguồn sữa dê tốt nhất thế giới. Goatlac hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế dị ứng đạm sữa, đồng thời giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao và phát triển não bộ.

Sữa dê Goatlac cung cấp nguồn dinh dưỡng giúp trẻ tiêu hóa tốt.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng của VitaDairy, ưu điểm lớn nhất của sữa dê Goatlac với hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ là có phân tử đạm cấu trúc nhỏ, giúp bé hấp thu, tiêu hóa dễ dàng và hạn chế táo bón một cách tự nhiên. Ngoài ra, sữa dê còn có hệ chất béo dễ hấp thu, giàu chất béo chuỗi trung bình (MCT), các vitamin và khoáng chất có tỷ lệ hấp thu cao, có lợi với trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển.

Bên cạnh đó, sữa dê Goatlac còn bổ sung chất xơ FOS giúp giảm táo bón ở trẻ. Đối với các trẻ dị ứng đạm sữa bò thì sản phẩm dinh dưỡng từ sữa dê được coi là sự lựa chọn thay thế hợp lý.

VitaDairy kỳ vọng, dòng sữa dê Goatlac sẽ cung cấp nguồn dinh dưỡng tốt giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh, thông minh.

Công tác R&D được VitaDairy chú trọng.

Trước đó, VitaDairy là đơn vị độc quyền được Bộ Y tế lựa chọn đồng hành trong năm Hành động miễn dịch 2019. Tập đoàn sữa non Mỹ PanTheryx - doanh nghiệp sữa non lớn trên thế giới chọn VitaDairy làm đối tác độc quyền phân phối sữa non ColosIgG 24h tại Việt Nam.

(Nguồn: VitaDairy Việt Nam)