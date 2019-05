Thông qua các hoạt động vui chơi, thể thao, mua sắm... người tham dự sẽ có hình dung sinh động về các tính năng thông minh tại Vinhomes Smart City.

Vào ngày 1-2/6, Vingroup sẽ tổ chức sự kiện "Trải nghiệm phong cách sống thông minh" tại trung tâm thương mại Royal City (72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội). Sự kiện diễn ra từ 10h30 đến 17h trong hai ngày, giúp cư dân tương lai của đô thị thông minh Vinhomes Smart City tìm hiểu một cách trực quan, sinh động về không gian sống tại đây. Dịp này, khách hàng cũng có thể trải nghiệm các hoạt động thú vị như vui chơi thông minh, mua sắm thông minh...

Để mang đến "không gian công nghệ 4.0" theo đúng tinh thần của dự án, khách tham dự sẽ được trải nghiệm "check in" gương mặt bằng Face ID. Đây cũng là một trong những tính năng nổi bật trang bị tại đại đô thị thông minh Vinhomes Smart City, giúp cư dân di chuyển lên thang máy mà không cần sử dụng thẻ từ hay nút bấm nhưng vẫn đảm bảo an ninh - an toàn.

Kính thực tế ảo VR "đưa" khách tham quan đến từng địa điểm theo từ khóa đã chọn.

Bên cạnh đó, khách tham dự có thể vừa chạy bộ tại chỗ trên máy tập vừa thưởng lãm cảnh quan thiên nhiên xanh mát, hiện đại của đại đô thị nhờ kính thực tế ảo VR. Chỉ cần đeo kính, thực hiện thao tác chạm nhẹ vào những từ khóa như công viên, tiện ích, hồ bơi... trên màn hình, khách hàng sẽ ngay lập tức "đến" được những địa điểm mong muốn trong đại đô thị.

Tại sự kiện, chị em phụ nữ còn có thể trải nghiệm thử cảm giác "mua sắm rảnh tay", không sử dụng tiền mặt và không cần đem theo bất kỳ loại thẻ ATM nào. Các gia đình đi cùng con nhỏ sẽ có cơ hội tham gia nhiều trò chơi tương tác như nhảy flappy bird, sách tô màu thông minh...

Mua sắm thông minh với ứng dụng quét mã QR.

Đại diện Vingroup cho biết, muốn thông qua các hoạt động đa dạng tại sự kiện như vui chơi, thể thao, mua sắm, trò chuyện cùng chuyên gia... để giúp khách hàng dễ dàng hình dung thế nào là một cuộc sống thông minh và những tính năng - dịch vụ thông minh đó sẽ hỗ trợ đắc lực như thế nào cho họ và gia đình.

Đại đô thị thông minh mang đến cuộc sống hiện đại, tiện nghi cho cư dân tương lai.

Vinhomes Smart City là dự án quy mô lớn của chủ đầu tư Vinhomes ở khu Tây Hà Nội. Khi vừa ra mắt, dự án đã thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, các gia đình, giới trẻ tại Hà Nội và cả cộng đồng người nước ngoài. Đại đô thị tích hợp các tính năng thông minh, đồng bộ với 4 yếu tố chính: an toàn thông minh, vận hành thông minh, cộng đồng thông minh và căn hộ thông minh, nhằm mang đến cuộc sống tiện nghi, dễ dàng, hiện đại cho cư dân.

Lộc An