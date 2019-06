Ông Phạm Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT thay ông Lê Hồng Thái.

Vinalines nhận lại cổ phần cảng Quy Nhơn sau vụ sai phạm cổ phần hóa

Ngày 29/6, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tổ chức Đại hội cổ đông sau khi chuyển lại 75,01% cổ phần cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) với số tiền chuyển nhượng là 415 tỷ đồng hồi tháng 5, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đại hội đã xem xét và thông qua tờ trình xin từ nhiệm của toàn bộ 5 thành viên HĐQT cũ và bầu bổ sung 5 thành viên mới gồm các ông: Phạm Đăng Cao, Nguyễn Quý Hà, Phan Tấn Linh, Lý Quang Thái và Phạm Anh Tuấn. Đồng thời, cũng xem xét và thông qua tờ trình từ nhiệm của Ban kiểm soát gồm 3 thành viên và bầu Ban kiểm soát mới.

Kết quả, ông Phạm Anh Tuấn - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) được bầu giữ chức chủ tịch HĐQT; ông Lê Duy Cương giữ chức trưởng ban kiểm soát.

Phó tổng giám đốc Vinalines Phạm Anh Tuấn (thứ ba từ bên trái) giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn từ ngày 29/6. Ảnh: Vân Anh

Đại hội cũng thống nhất miễn nhiệm chức Tổng giám đốc của ông Lê Hồng Thái từ hôm nay và bầu ông Phạm Tuấn Linh giữ chức Tổng giám đốc nhiệm kỳ 5 năm thay ông Thái.

Phát biểu sau khi được miễn nhiệm, ông Lê Hồng Thái cho biết cảm giác của ông là nhẹ nhàng, thanh thản trước những thành quả đã đạt được. Sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên Cảng trong 5 năm qua, bằng sự gắn bó, cống hiến đã tạo ra bước phát triển về mọi mặt cho Cảng Quy Nhơn.

Trước đó, báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2018, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn cho biết sản lượng hàng thông qua cảng đạt hơn 8,3 triệu tấn, tăng 16% so với năm 2017 và tăng 8% so với kế hoạch; tổng doanh thu đạt hơn 728 tỷ đồng, tăng 28,3% so với năm 2017 và đạt 115% kế hoạch được đại hội đồng cổ đông giao.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 120 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2017 và đạt 109,2% kế hoạch được giao. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2018 là hơn 646 tỷ đồng, tăng hơn 72,4 tỷ so với thời điểm đầu năm.

Năm 2013, cảng Quy Nhơn được chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, với tên gọi Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, vốn điều lệ hơn 404 tỷ đồng. Trong đó Vinalines nắm giữ hơn 75%, còn lại các cổ đông nắm giữ 24,9%. Tuy nhiên, sau đó số cổ phần Vinalines nắm giữ đã được chuyển giao cho Công ty Hợp Thành.

Cuối năm 2018, Thanh tra Chính phủ kết luận, việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn có nhiều điểm chưa đúng với quy định nên đã kiến nghị giao Bộ Giao thông Vận tải thu hồi hơn 75% cổ phần tại cảng Quy Nhơn đã chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành.

Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đã thu hồi 2 văn bản trước đây có nội dung không đúng với quy định nhà nước về việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn và cùng Vinalines tiến hành thủ tục pháp lý đăng ký lại số cổ phần và chuyển sang Nhà nước nắm giữ.

Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, hôm 30/5, Vinalines đã chuyển 415 tỷ đồng để nhận lại 75,01 % cổ phần Cảng Quy Nhơn. Đây là số tiền mà Công ty Hợp Thành đã bỏ ra để mua số cổ phần này cách đây 5 năm. Còn số tiền nhà đầu tư bỏ ra để đầu tư các hạng mục dự án sau khi mua cảng Quy Nhơn hiện chưa được giải quyết vì còn chờ định giá độc lập.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về chủ trương chuyển giao lại 75,01% vốn điều lệ cho Vinalines, Công ty Hợp Thành đã chủ động thực hiện xác định giá trị lợi ích chính đáng của Công ty (giá trị tăng giảm của Cảng Quy Nhơn) trong giai đoạn tham gia quản lý, điều hành cảng đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư .

Sau khi tính toán, Công ty Hợp Thành đề xuất phương án giá trị thanh toán khi chuyển giao 75,01% vốn điều lệ của Cảng Quy Nhơn cho Vinalines là hơn 751 tỷ đồng. Trong đó, 415 tỷ là giá mua cổ phần Công ty Hợp Thành đã thanh toán cho Vinalines để nhận chuyển nhượng 75,01% vốn điều lệ của Cảng Quy Nhơn, còn lại khoảng 336 tỷ đồng là giá trị lợi ích chính đáng của công ty này trong giai đoạn tham gia quản lý, điều hành cảng (giá trị đầu tư mua, mua sắm sau cổ phần hóa; chi phí cơ hội của nhà đầu tư...).

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, trong giai đoạn sau cổ phần hóa (2014-2018), các chỉ tiêu kinh tế chung đều có sự biến động lớn nhưng mức tăng trưởng cao, doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức tăng trưởng cao. Cụ thể, doanh thu bình quân giai đoạn sau cổ phần hóa đạt hơn 552 tỷ đồng mỗi năm (tăng hơn 47% so với trước khi cổ phần hóa 2010-2013); lợi nhuận trước thuế bình quân tăng gần 330% (từ 20,7 tỷ mỗi năm lên hơn 89 tỷ); tương tự lợi nhuận sau thuế bình quân cũng tăng mạnh từ 14,1 tỷ mỗi năm (tương đường 407%).

Cảng Quy Nhơn là một trong những cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại 1) của nhóm cảng biển Nam Trung bộ với hệ thống 20.960 kho, 12.000 m2 bãi, 48.000 m2 bãi chứa container, trên 306.568 m2 mặt bằng. Cảng có 6 cầu tàu với tổng chiều dài 824 m, có thể tiếp nhận tàu trọng tải 30.000 DWT với tần suất bình thường. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2015 là 7,5 triệu tấn.

Trung Sơn