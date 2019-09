Dòng gạch ốp lát mới Viglacera Platinum 20 mm được thiết kế bởi chuyên gia Italy và dây chuyền sản xuất nhập khẩu châu Âu.

Đánh giá thị trường ngành gạch ốp lát trong nước dù cạnh tranh khốc liệt nhưng thiếu đột phá, Viglacera ra mắt sản phẩm mới nhằm duy trì vị thế tiên phong. "Phân khúc gạch ốp lát cao cấp trong nước hiện nay vẫn thiếu những sản phẩm thực sự chất lượng và táo bạo", đại diện công ty nói.

Công nghệ châu Âu

Theo vị đại diện Viglacera, doanh nghiệp sử dụng dây chuyền công nghệ đồng bộ từ châu Âu, mỗi viên gạch Platinum 20 mm chịu lực va đập lên đến trên 1.000kg. Sản phẩm có tính ứng dụng cao cho các khu vực ngoại thất có tần suất di chuyển lớn, bị tác động thường xuyên bởi những biến động nhiệt độ và độ ẩm.

Gạch Platinum có bề dày 20mm, độ thấm nước dưới 0,1%, thấp hơn gần 30 lần so với đá tự nhiên giúp hạn chế tình trạng mài mòn trong quá trình sử dụng. Bề mặt gạch ứng dụng giải pháp khuôn chày dị hình và hiệu ứng hạt sần (R = 10) chống trầy xước và trơn trượt, thích hợp sử dụng tại các địa điểm cần sự an toàn như cầu thang, spa, lát cạnh bể bơi.

Gạch Viglacera Platinum 20mm tại một công trình ngoài trời.

Lớp xương được nung trong lò với chu kì dài, nhiệt độ 1.215 độ C. Các nguyên liệu tinh lọc nhập khẩu gồm tỷ lệ trường thạch cao 70-75%, Caolin tinh lọc và đất sét trầm tích tinh khiết. "Không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ bền vững cho không gian kiến trúc, chất lượng sản phẩm mới còn tối ưu hóa chi phí giải quyết các hỏng hóc phát sinh theo thời gian", đại diện công ty nói.

Thiết kế đậm chất Italy

Các nhà thiết kế đến từ Italy đã tạo nên những đường nét tối giản và hiện đại của sản phẩm. Nhờ đó khi sử dụng, các kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất dễ dàng kiến tạo không gian sống, góp phần mang lại cảm xúc tích cực cho người ngắm nhìn.

Nhờ công nghệ in men và in kỹ thuật với máy in System nhập khẩu châu Âu, Viglacera Platinum 20mm đã tạo ra ba loại bề mặt gồm bán mài, mài bóng và matt giúp lột tả vẻ đẹp của đá tự nhiên, đáp ứng đa dạng nhu cầu về mẫu mã cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Giải pháp cho các công trình

Theo Viglacera hiện các chủ xây dựng và nhà đầu tư vẫn khó khăn trong việc chọn lựa vật liệu ốp lát đạt yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ cũng như giá thành. Đá tự nhiên có khuyết điểm về công năng, việc sở hữu sản phẩm nhập khẩu chất lượng nhỉnh hơn cũng không dễ dàng. Ngoài ra, tìm nhà phân phối uy tín, nguy cơ hàng sai kỹ thuật, chất lượng kém... được cho là những rào cản với người tiêu dùng.

Thi công đơn giản giúp công trình tiết kiệm nhiều chi phí.

Với dòng gạch Platinum 20mm, Viglacera kỳ vọng đây sẽ là giải pháp tối ưu cho các công trình cao cấp. Sản phẩm có khả năng ứng dụng rộng rãi, thi công đơn giản và tiện lợi trên nhiều bề mặt: đất, đá, sỏi, cỏ, nền xi măng hay sàn nâng. Đồng thời, vật liệu có thể cắt và thi công ở những điểm góc cạnh chi tiết, đảm bảo sự nhất quán về màu sắc.

"Với sự kết hợp giữa thiết kế phong cách Italy và độ bền, dòng gạch xương màu Viglacera Platinum 20mm có nhiều tiềm năng thay thế đá tự nhiên tại các công trình tại Việt Nam đồng thời gia tăng tính cạnh tranh cho thương hiệu Viglacera trên thị trường quốc tế", đại diện doanh nghiệp nói.

Tuấn Vũ