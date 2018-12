Trong môi trường kinh doanh năng động hiện nay, hầu hết doanh nghiệp đều mong muốn lựa chọn và áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận hành công ty để mang lại những lợi ích tốt nhất cho đơn vị của mình. Một trong số đó phải kể đến dịch vụ Private Cloud.

Private Cloud là một trong ba mô hình điện toán đám mây phổ biến nhất hiện nay, gồm có đám mây công cộng (Public Cloud), đám mây dùng riêng (Private Cloud) và đám mây lai (Hybrid Cloud). Private Cloud cung cấp hệ thống máy chủ dùng riêng sử dụng công nghệ điện toán đám mây, giúp doanh nghiệp đảm bảo vấn đề bảo mật, độc lập về tài nguyên, tiết kiệm chi phí phần cứng và tối ưu trong việc quản trị hệ thống. Đây là hạ tầng cloud dành riêng cho khách hàng, có thể triển khai ở Datacenter hoặc Datacenter của nhà cung cấp dịch vụ.

Không ngừng đổi mới, sáng tạo, bắt nhịp xu thế của cuộc Cách mạng 4.0 trên toàn thế giới, Viettel IDC đã ứng dụng công nghệ HCI (Hyper Converged Infrastructure) - nền tảng siêu hội tụ trên dịch vụ Private Could. Tại Việt Nam, Viettel IDC là một trong những đơn vị đầu tiên ứng dụng công nghệ tiên tiến này vào dịch vụ Private Cloud.

Năm 2017, Viettel IDC đã cung cấp dịch vụ Private Cloud trên nền tảng công nghệ trên hạ tầng siêu hội tụ VxRail của Dell EMC đã được nhiều ngân hàng, doanh nghiệp lớn, cơ quan chính phủ lựa chọn. Tuy nhiên, với phương châm công nghệ không có điểm dừng, Viettel IDC tiếp tục nghiên cứu, triển khai và từ tháng 10/2018 và ứng dụng công nghệ HCI của nhiều hãng công nghệ khác như HPE, Nutanix, VMware... trên dịch vụ Private Cloud.

Viettel IDC tiên phong ứng dụng công nghệ HCI nền tảng siêu hội tụ trên dịch vụ Private Cloud.

Hạ tầng nền tảng siêu hội tụ HCI là một hạ tầng với kiến trúc hệ thống lấy software làm trung tâm, được tích hợp chặt chẽ vào trong các hệ thống tính toán (Compute node), hệ thống lưu trữ (Storage), hệ thống mạng kết nối (Networking), tài nguyên ảo hoá và các công nghệ khác.

Nếu như mô hình công nghệ thông tin truyền thống bao gồm 3 thành phần chính: Server để chạy các ứng dụng; Storage để lưu trữ data và hạ tầng mạng là các thành phần riêng biệt, được cung cấp bởi nhiều hãng công nghệ khác nhau và điều khiển bởi nhiều ứng dụng khác nhau, thì HCI kết hợp mọi thứ lại với nhau, gói gọn trong một package có đủ các thành phần: compute, Storage, networking. Tất cả mọi thứ đều được tích hợp ngay từ đầu khâu chế tạo thiết bị phần cứng và chỉ được hỗ trợ bởi một hãng sản xuất.

Việc ứng dụng công nghệ HCI - nền tảng siêu hội tụ trên dịch vụ Private Could là một bước tiến quan trọng mang lại nhiều lợi ích hơn cho các khách hàng. Doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi sử dụng dịch vụ Private Could như kiểm soát tốt hơn, tăng cường đảm bảo an toàn an ninh, chi phí, giá thành rẻ hơn... Đây cũng được xem là một giải pháp của tương lai mà mọi doanh nghiệp đều mong muốn.

Doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi sử dụng dịch vụ Private Could.

Với việc ứng dụng công nghệ HCI - nền tảng siêu hội tụ vào dịch vụ Private Could, Viettel IDC cung cấp trọn bộ giải pháp Private Cloud trên mọi giải pháp lưu trữ SAN, vSAN. Với nhiều dịch vụ khác nhau, Viettel IDC phù hợp cho nhu cầu đa dạng, riêng biệt cho từng doanh nghiệp.

(Nguồn: Viettel IDC)