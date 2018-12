Vietstar Airlines 'kẹt' giấy phép vì thủ tục chứng minh vốn / Bộ Giao thông: Vietstar Airlines có 6 tháng bổ sung vốn

Thông tin nêu trên được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Mai Tiến Dũng chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ giữa tuần này khi trả lời câu hỏi liên quan tới cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty CP Hàng không lưỡng dụng Ngôi sao Việt (Vietstar Airlines).

Theo ông Dũng, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã trình lại Thủ tướng, đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Vietstar Airlines.

Trước đó, hồi tháng 9/2015, cơ quan này từng đề nghị Thủ tướng cho phép Bộ cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho công ty này. Tuy nhiên, do doanh nghiệp chưa đáp ứng quy định về vốn góp và xác nhận vốn pháp định của doanh nghiệp, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính, hướng dẫn Vietstar Air hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

“Mới đây, Bộ Giao thông đã trình Thủ tướng về việc này. Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo trình Thủ tướng xem xét, quyết định", ông Mai Tiến Dũng thông tin.

Người phát ngôn của Chính phủ cũng nhấn mạnh hàng không là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, liên quan đến an toàn con người, phương tiện, hiệu quả kinh tế và quốc phòng an ninh. Do đó, việc xem xét, quyết định cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cần được kiểm soát chặt chẽ và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Cụ thể, việc xem xét cấp giấy phép cho Vietstar Airlines phải tuân thủ đúng quy định tại Nghị định số 30/2013 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, bảo đảm an ninh, an toàn, tránh nhượng quyền vận chuyển hàng không nội địa và tạo môi trường bình đẳng, thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia đầu tư.

Có số vốn điều lệ 800 tỷ đồng, Vietstar Airlines dự kiến tham gia thị trường hàng không trong nước với tư cách là nhà vận chuyển hành khách kết hợp hàng hóa. Theo kế hoạch mà hãng đề ra, trong 5 năm đầu hoạt động Vietstar Airlines dự kiến khai thác đội tàu bay gồm 3 chiếc Boeing 737 và Airbus 320. Hãng cũng đã xuất trình được thỏa thuận thuê 3 tàu bay Boeing 737 với một công ty cho thuê máy bay.

Hiện Việt Nam có 4 hãng hàng không dân dụng là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air và VASCO. Nếu được cấp phép Vietstar Airlines sẽ là hãng hàng không thứ 5 tại Việt Nam.

Anh Minh