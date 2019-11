Trong 5 năm qua, tổng lượng khách Vietjet đã phục vụ là 2,2 triệu lượt, chiếm gần 60% số lượt khách bay đến và đi tại Thanh Hóa.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm mở đường bay tới Thanh Hóa (25/11/2014 - 25/11/2019). Hiện Vietjet khai thác 3 đường bay nội địa từ TP HCM, Nha Trang và Cần Thơ kết nối Thanh Hóa.

Lãnh đạo chính quyền tỉnh Thanh Hóa và đại diện hãng hàng không cùng chúc mừng kỷ niệm 5 năm Vietjet mở đường bay đến Thanh Hóa.

Ông Lưu Đức Khánh - Giám đốc Điều hành Vietjet đánh giá nhờ hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng phát triển, Thanh Hóa thu hút nhiều du khách, tăng cường doanh thu và cải thiện chất lượng du lịch trong những năm gần đây.

"Hoạt động du lịch và thương mại được thúc đẩy, đời sống của người dân trong khu vực được cải thiện đáng kể. Đây là những nền tảng tốt để chúng tôi khai thác hiệu quả đường bay tới tỉnh", ông Khánh chia sẻ.

Giám đốc điều hành Vietjet Lưu Đức Khánh chia sẻ về sự đồng hành phát triển của Vietjet và du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, CEO Vietjet gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng của tỉnh đã tạo điều kiện tối đa để hãng phục vụ khách hàng, tạo cơ hội hội bay bình đẳng cho mọi người dân.

Đồng thời ông Khánh ghi nhận sự cố gắng của cán bộ nhân viên đã gắn bó với hãng trong suốt thời gian qua, mang lại sự hài lòng cho hành khách mỗi khi họ tin tưởng chọn Vietjet cho chuyến đi của mình.

Đại diện Vietjet tặng hoa và quà Giám đốc Cảng hàng không Thọ Xuân (phải).

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Thanh Hóa đón 9,018 triệu lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 94,9% kế hoạch năm 2019. Doanh thu từ du lịch toàn tỉnh ước tính 11.917 tỷ đồng, tăng 41,7% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 82,2% kế hoạch năm 2019. Lượng khách du lịch quốc tế đến với tỉnh cũng tăng mạnh, gần 233.000 người, cao hơn 33,7% so với cùng kỳ. Đây là tiền đề để Vietjet tiếp tục phát triển mạng bay tới Thanh Hóa trong tương lai không xa nhằm phát triển hơn nữa những ưu thế của mảnh đất này.

Bảo An