Sau 2 năm ứng dụng Core Banking, lượng giao dịch tại ngân hàng tăng 25%, tốc độ xử lý tăng hơn 50% ngay cả khi không thay đổi hay tăng cường nhân sự.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa tổ chức hội nghị tổng kết dự án thay thế CoreBanking mới. Dự án được xây dựng với những tính năng hỗ trợ quản trị, điều hành hệ thống mới thúc đẩy hoạt động kinh doanh của VietinBank...

Theo đại diện ngân hàng, sau hơn 2 năm đưa vào vận hành Core SunShine, hệ thống thông suốt và chính xác, được khách hàng và đối tác đánh giá cao.

Trong 2 năm 2017 - 2018, số lượng giao dịch của VietinBank tăng khoảng 25%, tốc độ xử lý giao dịch tại một số bộ phận tăng hơn 50% trong điều kiện số lượng nhân sự gần như không thay đổi. Đó là kết quả của việc tự động hóa, đảm bảo tuân thủ quy trình và tăng cao năng suất lao động.

Công nghệ hiện đại giúp VietinBank tăng khả năng quản trị rủi ro, năng lực bán chéo sản phẩm, tăng doanh thu hoạt động. Các mảng dịch vụ như thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại; ngân hàng điện tử; thanh toán chuyển tiền, thẻ... tăng trưởng liên tục.

Các mảng dịch vụ của VietinBank liên tục tăng trưởng.

"Với việc tiên phong thay thế CoreBanking, VietinBank hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái tài chính ngân hàng toàn diện, hiệu quả, bền vững, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng", ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank khẳng định

Năm 2017, VietinBank bắt đầu thực hiện chuyển đổi và đưa vào sử dụng hệ thống Core Banking mới - một trong những dự án thay thế CoreBanking lớn nhất ngành ngân hàng.

Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc dự án nhấn mạnh, với nền tảng này VietinBank có hệ thống công nghệ hiện đại, giúp ngân hàng làm chủ hệ thống. Nhà băng đang liên tục tập trung khai thác, phát triển cải tiến, tối ưu hóa hệ thống Core mới. Đây là tiền đề quan trọng giúp VietinBank thực hiện chiến lược chuyển đổi số trong giai đoạn 2018 - 2020.

Nhờ dự án, ngân hàng liên tiếp đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như "Chương trình đổi mới Core Banking tốt nhất châu Á" do Tạp chí The Asian Banker trao tặng. VietinBank còn nhận giải "Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2017, 2018" và "Đơn vị cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất thế giới" do Global Finance vinh danh.

Tâm Anh