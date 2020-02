Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho mở mới 5 chi nhánh tại Quảng Ninh, Quảng Nam, Kiên Giang, Đồng Tháp và Bình Định.

Sau khi được chấp thuận, ngân hàng sẽ tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước để sớm đưa vào khai trương hoạt động 5 chi nhánh này, dự kiến quý II/2020. Hiện tại, Vietbank có 113 chi nhánh, phòng giao dịch tại 16 tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước.

Việc được chấp thuận mở mới 5 chi nhánh thể hiện nỗ lực của nhà băng trong việc hoàn thành tốt các kế hoạch kinh doanh và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Ngân hàng Nhà nước. Năm qua, Vietbank gặt hái khá nhiều thành công, kết quả kinh doanh vượt kế hoạch ở nhiều hạng mục.

Vietbank đang triển khai hàng loạt chiến lược đẩy mạnh sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Cụ thể tổng tài sản đạt 68.980 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 105% kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40.919 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng huy động vốn đạt 51.965 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 613 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2018, đạt 114% so với kế hoạch.

Cũng trong năm 2019, Vietbank được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng tiêu chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn và cũng là ngân hàng duy nhất trong năm đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UpCom thành công. Ngân hàng cũng được Forbes Việt Nam vinh danh trong top 100 công ty đại chúng lớn nhất.

Ngoài ra, Vietbank cũng là ngân hàng đầu tiên được UBND TP HCM, Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP HCM thực hiện thí điểm triển khai thẻ vé xe buýt thông minh theo tiêu chuẩn thanh toán không tiếp xúc (contactless) với sự hỗ trợ công nghệ của Visa. Nhà băng đã hoàn tất đưa vào vận hành hệ thống core banking mới, mang đến những trải nghiệm thuận lợi cho khách hàng cũng như xây dựng quy trình quản lý rủi ro chặt chẽ, tạo ra các sản phẩm khác biệt.

Vietbank đặt chỉ tiêu kinh doanh và lợi nhuận tăng ít nhất 40% so với năm 2019.

Minh Anh