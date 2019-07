Nhà băng vừa được GBAF cùng tạp chí Global Business Outlook vinh danh là ngân hàng phát triển bền vững và sản phẩm tiết kiệm tốt nhất 2019.

Với giải thưởng "Ngân hàng Phát triển bền vững nhất Việt Nam 2019" (Best Bank for Sustainable Development Vietnam 2019), theo đánh giá của Global Banking and Finance Review (GBAF), VietABank thành công trong việc xây dựng mô hình kinh doanh sáng tạo, trên đà tăng trưởng ổn định, bền vững. Nỗ lực của VietABank góp phần mang đến sự thịnh vượng cho khách hàng, cổ đông, cán bộ nhân viên, tạo ra nhiều giá trị cho xã hội.

Trước đó hội đồng tuyển chọn của tạp chí Global Business Outlook (Anh) cũng trao tặng ngân hàng giải thưởng "Ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm tốt nhất Việt Nam năm 2019" (Best Savings Bank Vietnam 2019) cho VietABank.

VietABank nhận giải "Ngân hàng Phát triển bền vững nhất Việt Nam 2019" từ Global Banking and Finance Review.

Ông Nguyễn Văn Hảo - Tổng giám đốc VietABank cho biết ngân hàng đã và đang thực hiện chiến lược phát triển bền vững một cách nhất quán, xuyên suốt, tập trung thực hiện các mục tiêu tăng trưởng dài hạn kết hợp các hoạt động xã hội.

"Với nền tảng tài chính vững vàng, VietABank tiếp tục hướng đến việc mở rộng quy mô, tăng năng suất lao động, cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, đa tiện ích đến với khách hàng", ông Hảo nói.

Lễ khai trương chi nhánh Hoàng Mai của VietABank.

Ngày 24/7, VietABank khai trương chi nhánh Hoàng Mai tại tầng 1, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo đại diện ngân hàng, đây là một trong bốn điểm giao dịch mới đi vào hoạt động tại Hà Nội từ đầu năm 2019. Dự kiện đến cuối năm nay, ngân hàng tiếp tục đưa vào hoạt động các điểm giao dịch mới tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước.

Bên cạnh chiến lược phát triển bền vững, yếu tố quan trọng được VietABank hướng tới là sự thấu hiểu khách hàng với các sản phẩm, dịch vụ tài chính độc đáo, được đông đảo khách hàng đón nhận.

Dịp kỷ niệm 16 năm thành lập, VietABank triển khai hàng loạt chương trình tri ân khách hàng như: "Gắn kết dài, ưu đãi lớn" (áp dụng mức lãi suất ưu đãi với các kỳ hạn 9, 13, 18 tháng); tiết kiệm "An tâm hiện tại, vững bước tương lai" (tặng voucher mua bảo hiểm Chubb Life số lượng không giới hạn cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên).

Bên cạnh đó, nhà băng cũng áp dụng các chương trình tiết kiệm khác như "Gửi thần tốc, nhận lãi sốc"; "Đặc quyền 16+", "Tiết kiệm online - Nhân hai lợi ích", chứng chỉ tiền gửi...

Hoài Phong