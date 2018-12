15 năm trước, khi hệ thống các định chế tài chính ngân hàng Việt Nam đã hình thành nhiều "ông lớn" thì VietABank chính thức ra đời. Có thể thấy, so với các ngân hàng thương mại cổ phần khác, VietABank có tuổi đời còn trẻ và phải đối mặt với không ít thách thức, khó khăn. Thế nhưng với những bước đi chắc chắn, thận trọng, có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, VietABank đã bắt đầu gặt hái được nhiều thành công.

Để ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được trong hoạt động kinh doanh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã trao bằng khen cho VietABank vào tháng 5/2018 vừa qua.

Với những thành tích trong hoạt động kinh doanh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã trao bằng khen cho VietABank.

Bên cạnh đó, VietABank cũng vừa đón nhận giải thưởng ngân hàng phát triển bền vững nhất Việt Nam năm 2018 (Best Bank for Sustainable Development Vietnam 2018) từ tạp chí Global Banking and Finance Review (GBAF). Đây là tạp chí hàng đầu thế giới của Vương quốc Anh về lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Giải thưởng này được tạp chí Global Banking and Finance Review (GBAF) trao cho VietABank nhằm ghi nhận những thành công của ngân hàng trong việc áp dụng mô hình kinh doanh dựa trên triết lý phát triển bền vững.

VietABank cũng vinh dự đón nhận giải thưởng ngân hàng phát triển bền vững nhất Việt Nam năm 2018 từ tạp chí Global Banking and Finance Review (GBAF).



Trước đó, VietABank đã liên tiếp nhận được các giải thưởng danh giá như: top 10 thương hiệu tín nhiệm, top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, thương hiệu mạnh Việt Nam…

Chia sẻ về các giải thưởng vừa nhận được, ông Nguyễn Văn Hảo, Tổng Giám đốc VietABank nhấn mạnh: "Những giải thưởng uy tín trong và ngoài nước đã khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ, vị thế của VietABank trên thị trường. Mục tiêu chiến lược của VietABank trong thời gian tới là tiếp tục hoạt động an toàn, tăng trưởng bền vững cũng như tăng cường năng lực tài chính, mở rộng mạng lưới".

Ông Hảo cũng cho biết thêm, ngân hàng sẽ cung cấp những sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao, qua đó mang lại giá trị tài chính cao nhất cho khách hàng.

Mới đây, VietABank còn phát triển mở rộng thành công nền tảng ngân hàng số gồm nhiều dịch vụ số dành cho khách hàng, đặc biệt tập trung vào nền tảng mobile và điện toán đám mây.

VietABank là một trong ba ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ra mắt Facebook ChatBot, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc khách hàng 24/7. Đây là ngân hàng đầu tiên triển khai toàn bộ hệ thống tận dụng sức mạnh của công nghệ điện toán đám mây. Ngoài ra, VietABank cũng đáp ứng được xu thế quản lý thông tin, dữ liệu của ngành ngân hàng trong công tác quản trị công nghệ và đem lại những lợi ích vượt trội cho VietABank.

Sắp tới, VietABank dự kiến sẽ chuyển dịch toàn bộ các dịch vụ với nền tảng nâng cấp là trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn (Big Data). Dịch vụ này hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hiện đại và tiện ích.

Bằng những giải pháp đồng bộ và chủ động, VietABank đã và đang từng bước phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Đồng thời, VietABank cũng đang ngày càng khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu trở thành một trong những ngân hàng TMCP phát triển vững mạnh trong thị trường tài chính.

(Nguồn:VietABank)