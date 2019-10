Trung tâm Dương Long R&D ra đời nhằm khẳng định vị thế thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty May Việt Tiến.

Tổng công ty Cổ phần May Việt Tiến vừa khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mẫu Dương Long (Dương Long R&D), tại số 7 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP HCM hôm 12/10.

Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm Dương Long R&D.

Trung tâm nằm trong khuôn viên tổng công ty được đầu tư theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp của các trung tâm thời trang thế giới. Đây là bệ phóng quan trọng trong sự phát triển chuỗi giá trị và khẳng định sức cạnh tranh của thương hiệu tại thị trường nội địa và xuất khẩu; là chìa khoá chiến lược cho sự phát triển và đổi mới diện mạo của thương hiệu Việt Tiến tại thị trường nội địa và hướng tới mô hình sản xuất kinh doanh ODM & OBM, đại diện Duong Long R&D chia sẻ.

Với quy mô 3.000m2, Dương Long R&D kết hợp các tông màu tươi sáng, tạo điểm nhấn cho các khu vực chức năng gồm: thiết kế sáng tạo, kỹ thuật, may mẫu, sản xuất hình ảnh truyền thông, hình thành môi trường sáng tạo đầy tính nghệ thuật và thời trang. Phòng Lab, phòng workshop, phòng meeting, thư viện, showroom chào và bán hàng, sàn catwalk, studio... thiết kế theo hình mẫu không gian làm việc hiện đại và chuyên nghiệp của các trung tâm thời trang thế giới, nhằm phát huy tối đa sức sáng tạo của các nhà thiết kế.

Tại phòng Lab, các nhà thiết kế có thể bắt đầu ý tưởng thiết kế với phần mềm Sketch 2D, quan sát và điều chỉnh thiết kế trên người mẫu 3D. Phần mềm cho ra những mẫu rập chi tiết, giúp cho nhà kỹ thuật may và hoàn thiện bộ mẫu nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí lao động. Với không gian làm việc sáng tạo, hiện đại, đại diện Việt Tiến kỳ vọng Dương Long R&D sẽ giúp các nhà thiết kế nhanh chóng tạo ra các mẫu mới, phát triển đa dạng sản phẩm, đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường.

Bên cạnh đó, để phục vụ công tác chào và bán hàng cho hệ thống kênh phân phối và người tiêu dùng, Dương Long R&D ra mắt sàn catwalk 500m2 và showroom rộng 300m2, với hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình led hiện đại, tạo nên một không gian trình diễn và trưng bày đẳng cấp nhằm thay đổi phương thức bán hàng mới, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Các bộ sưu tập mới sẽ tung ra mỗi tháng, được trình diễn trên sàn catwalk và trưng bày tại showroom. "Tại đây, khách hàng có thể nhìn ngắm các sản phẩm, mặc thử, cảm nhận phom dáng, chất liệu. Việc này sẽ tạo cảm xúc thỏa mãn và góp phần tăng quyết định mua hàng tại chỗ của khách hàng", đại diện Long Dương R&D chia sẻ.

Sàn catwalk 500m2 tại trung tâm.

Ngoài hệ thống đại lý và cửa hàng Viettien House, Việt Tiến còn đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm nhanh, linh hoạt cho khách hàng khắp mọi tỉnh thành thông qua trang thương mại điện tử Viettien Estore.

Với định hướng đa dạng chủng loại sản phẩm, thoả mãn tối đa xu hướng thời trang theo phong cách, cá tính riêng của mỗi khách hàng, Việt Tiến sẽ hướng tới dịch vụ may đo theo yêu cầu thông qua cửa hàng Viettien House và trang thương mại điện tử, tạo ra những thiết kế riêng biệt, sản xuất đơn hàng nhỏ, linh hoạt và giao hàng trong thời gian ngắn.

Dương Long R&D mang thông điệp "Step into the future - Bước tới tương lai", hứa hẹn là nơi đón đầu xu hướng của văn minh và sáng tạo, là nơi nghiên cứu nắm bắt và định hướng xu hướng, thời trang, màu sắc, chất liệu, kiểu dáng...

Lễ ra mắt trang thương mại điện tử Viettien Estore

Nếu như trước đây Việt Tiến được biết đến với thương hiệu thời trang công sở cơ bản dành cho quý ông tuổi trung niên thì giờ đây, với hàng loạt thay đổi, Việt Tiến đã từng bước hoàn thành sứ mệnh xây dựng phong cách trẻ trung, sang trọng, lịch lãm.

Việt Tiến sở hữu hơn 1.390 cửa hàng trên khắp cả nước và đại lý các sản phẩm thương hiệu Việt Tiến đã xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á với 20 cửa hàng ở Lào, 6 cửa hàng ở Myanmar và sắp tới sẽ vươn xa đến nhiều quốc gia khác.

Hơn bốn thập kỷ hình thành và phát triển công ty đã nhận nhiều danh hiệu gồm: Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam; là thương hiệu duy nhất ngành dệt may có mặt trong cả 2 bảng xếp hạng uy tín: Top 50 thương hiệu dẫn đầu năm 2019 do Forbes Vietnam bình chọn và Top 50 thương hiệu giá trị nhất năm 2019 do Brand Finance công bố.

Quỳnh Hương