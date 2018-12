Việt Nam sắp có resort dưỡng lão đầu tiên theo phong cách Nhật

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tuấn Minh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác Nhật Bản để phát triển dự án Tuấn Minh Paradise Resort theo mô hình resort dưỡng lão tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Ông Vương Tân Thiên Dương, Giám đốc phân tích đầu tư Tuấn Minh Group trích dẫn số liệu của cơ quan quản lý cho thấy Việt Nam có tốc độ già hóa nhanh trên thế giới. Hiện dân số trên 60 tuổi chiếm khoảng 11%, tương đương 10 triệu người. Dự báo đến năm 2030, tỷ trọng người cao tuổi Việt Nam chiếm 17% (19 triệu người) và sẽ nâng lên 25% vào năm 2050 (28 triệu người).

Đại diện các bên ký kết phát triển dự án Tuấn Minh Paradise Resort.

Cũng nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ già hóa cao, tại Nhật Bản, các mô hình viện dưỡng lão phát triển rất đa dạng. Theo ông Dương, ở Việt Nam hiện mô hình viện dưỡng lão còn khá mới mẻ. Bởi vậy, ông nhận định mô hình resort dưỡng lão, đặc biệt ở những nơi có lợi thế về tự nhiên và được phát triển ở vùng ven đô sẽ giàu tiềm năng.

Đưa mô hình resort dưỡng lão về Việt Nam, Tuấn Minh Paradise Resort có quy mô 99ha được chia thành 3 giai đoạn với các loại hình biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao. Dự kiến, công trình sẽ khởi công từ quý II/2019, hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2021.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Tuấn Minh Paradise Resort được xây dựng bởi các vật liệu thân thiện môi trường theo lối kiến trúc Nhật Bản. Khi đưa vào vận hành, dự án cũng sẽ được quản lý bởi thương hiệu quản lý vận hành uy tín của Nhật Bản.

Giám đốc phân tích đầu tư của Tuấn Minh Group giới thiệu về dự án.

Ở dự án resort dưỡng lão này, chủ đầu tư còn đưa vào một loạt tiện ích xanh và khu tâm linh, dành cho nhóm khách hàng cao tuổi như khu nông nghiệp sạch, đồi vọng cảnh, khu vực trồng cây dược liệu, thiền đường, khu thờ Phật, câu lạc bộ Trà đạo, suối khoáng nóng Onsen...

Theo chủ đầu tư, khu tâm linh, thiền đường là một trong những nét độc đáo của Tuấn Minh Paradise Resort nằm ở vị trí đẹp nhất của dự án với một ngôi chùa ba tầng được xây dựng theo phong cách Nhật Bản. Chủ đầu tư cũng dành phần lớn diện tích để xây dựng khu nông nghiệp hữu cơ mang đến nguồn thực phẩm sạch cho khách hàng.

Bên cạnh mục tiêu là khách hàng trẻ, với định hướng trở thành khu resort dưỡng lão đầu tiên, Tuấn Minh Paradise Resort còn xây dựng một bệnh viện quốc tế với nhiều khoa, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của khách hàng cao tuổi như vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, xương khớp... Trong đó, độ ngũ y bác sĩ sẽ là những chuyên gia lão khoa của Việt Nam và Nhật Bản, có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Những tiện ích giải trí khác như rạp hát, rạp chiếu phim, sân khấu, bể bơi trong nhà, ngoài trời, hồ câu cá, nhà đa năng thể thao, khu spa hay cửa hàng tiện lợi, hệ thống xe điện... cũng được chủ đầu tư phát triển tại dự án để mang đến không gian nghỉ dưỡng đầy đủ, tiện nghi cho khách hàng.

Lãnh đạo Tuấn Minh Group làm việc với đối tác tại Nhật Bản.

Tuấn Minh Paradise Resort do Tập đoàn Hashimotogumi Co. Ltd - đơn vị có lịch sử hoạt động 96 năm là tư vấn thiết kế, trong khi đó, Tập đoàn Ozawa Civil Engineering and Construction Co.,Ltd có bề dày 105 năm là đơn vị thi công.

Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Tuấn Minh (Tuấn Minh Group) được thành lập tháng 1/2016 với lĩnh vực kinh doanh ban đầu là tư vấn, môi giới bất động sản. Năm 2017, đơn vị này tiếp tục ra mắt thương hiệu về quản lý, vận hành khách sạn, chung cư, resort và một thương hiệu về truyền thông.

Dự kiến, thời gian tới, Tuấn Minh Group sẽ giới thiệu nhiều dự án sản xuất, đầu tư và phát triển hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp tại một số tỉnh, thành phía Bắc như Bắc Ninh, Quảng Ninh...

Tâm Anh