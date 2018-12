Bộ Công Thương: Việt Nam có thể khai thác than vài trăm năm nữa

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 9,7 triệu tấn than, đạt giá trị kim ngạch hơn 600 triệu USD trong 8 tháng đầu năm. Trước đó, cả năm 2015, Việt Nam chỉ phải nhập 500.000 tấn về phục vụ nhu cầu trong nước.

Về thị trường, Nga vẫn là thị trường nhập than nhiều nhất của Việt Nam, với 2,8 triệu tấn, kế đến là Indonesia 1,8 triệu tấn và Trung Quốc 1,4 triệu tấn. Dù là thị trường nhập khẩu lớn nhất nhưng giá than nhập từ Nga khá thấp, khoảng 63 USD một tấn. Trong khi đó, giá mỗi tấn than nhập từ Trung Quốc lên tới 71 USD.

8 tháng đầu năm 2016 Việt Nam đã nhập 9,7 triệu tấn than.

Theo quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020, triển vọng đến 2030 vừa được Bộ Công Thương công bố tháng trước, sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành trong các giai đoạn của quy hoạch khoảng 47-50 triệu tấn vào năm 2020; 51-54 triệu tấn vào năm 2025 và 55-57 triệu tấn vào năm 2030. Lãnh đạo Bộ Công Thương dự báo, với trữ lượng than hiện tại, Việt Nam còn có thể khai thác than thêm vài trăm năm nữa. Riêng bể than Đông Bắc còn có thể khai thác thêm 40-50 năm.

Trong khi nhu cầu than tiêu thụ trong nước sẽ gấp đôi so với sản lượng sản xuất trong nước, khoảng 112,3 triệu tấn vào năm 2020 và tăng lên 220,3 triệu vào 2030.

Do đó, nhu cầu nhập khẩu than dành cho sản xuất của các nhà máy nhiệt điện, luyện gang thép, xi măng… sẽ ngày càng tăng. Riêng như Tập đoàn Than & Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), dự kiến đến năm 2020 sẽ phải nhập than 20-30 triệu tấn để phục vụ các nhà máy điện.

Anh Minh