Lễ giới thiệu dự án Sunshine Diamond River sẽ được diễn ra trong không gian kiến trúc đương đại sang trọng bậc nhất Sài Thành vào ngày 10/8.

Với tên gọi "VVip night out", buổi lễ ra mắt sẽ diễn ra tại Trung tâm tổ chức sự kiện Gem Center (Quận 1, TP HCM).

Tại đây, các khách mời sẽ có cơ hội tìm hiểu về dự án Sunshine Diamond River đang dần hình thành bên bờ sông Sài Gòn tại quận 7. Những bức tường kính trong suốt, vốn là đặc trưng của ngôn ngữ kiến trúc hiện đại sẽ là điểm nhấn của dự án, mang đến hình ảnh lộng lẫy của một công trình biểu tượng. Đó là lý do Sunshine Diamond River được mệnh danh là "viên kim cương" bên sông Sài Gòn.

Kiến trúc hiện đại, nơi những ý tưởng dường như không tưởng cũng có thể trở thành hiện thực với sự trợ giúp của công nghệ kết cấu và vật liệu, là mảnh đất màu mỡ cho sự sáng tạo.

Bất kể ngày hay đêm, hiệu ứng ánh sáng từ những mặt cắt kim cương khiến Sunshine Diamond River luôn tỏa sáng rực rỡ.

"Khi nhen nhóm ý tưởng về một công trình tỏa sáng bên sông Sài Gòn, chúng tôi đã nghĩ ngay đến hiệu ứng ánh sáng được tạo nên từ các mặt cắt của những viên kim cương lộng lẫy. Những thành tựu mới cùng những vật liệu mới trong kiến trúc hiện đại đã giúp ý tưởng về một công trình 'kim cương' trở thành dự án Sunshine Diamond River trong hiện thực như ngày hôm nay", đại diện chủ đầu tư Sunshine Group chia sẻ.

Là sự phản ánh rõ nét hơi thở của kiến trúc hiện đại, dự án Sunshine Diamond River được sử dụng 100% kính Low E ốp mặt ngoài. Đây là loại kính có nhiều tính năng ưu việt cũng như chất lượng và thẩm mĩ vượt trội trong phân khúc dành cho nhà ở hạng sang. Ngoài tác dụng ngăn chặn chọn lọc các tia bức xạ nhiệt từ mặt trời, giảm thiểu sự truyền nhiệt giữa môi trường bên trong và ngoài công trình, giúp tiết kiệm chi phí điện năng, kính Low E còn tận dụng tối đa vẻ đẹp tầm nhìn panorama, mang lại không gian ngập tràn ánh sáng cho các căn hộ, gia tăng sức khỏe cho gia chủ.

Đi kèm với kiến trúc hiện đại kỳ ảo, những tiện ích đi kèm làm nên sự khác biệt tại Sunshine Diamond River

Tại Sunshine Diamond River, những bức tường kính trong suốt đã trở thành thứ nguyên liệu hoàn hảo đối với kiến trúc mở, tạo nên sự kết nối không giới hạn giữa cuộc sống nội khu và cảnh quan bên ngoài dự án. Do vậy, dù đang ở trong phòng, các cư dân vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên khi ngắm nhìn không gian xanh mướt phía dưới hay nhấm nháp cuộc sống đầy thi vị ngoài kia hoặc tận hưởng vườn hoa đầy màu sắc qua khung cửa kính.

Vị trí đắc địa tại tâm điểm 3 quận (quận 1, quận 2, quận 7) kết hợp với thiết kế kính mặt ngoài, cửa sổ lớn và ban công rộng mang đến cho Sunshine Diamond River một tầm view thoáng đãng, hướng toàn cảnh ra sông Sài Gòn và cầu Phú Mỹ. Đồng thời, Sunshine Diamond River sở hữu tầm nhìn xa về Quận 1, Quận 2 và khu vực trung tâm Phú Mỹ Hưng. Nhờ vị trí 3 mặt tiếp giáp sông, môi trường xung quanh dự án cũng mang đến một bầu không khí trong lành, hạn chế ảnh hưởng của đô thị.

Cây nước giao hòa trong ngôn ngữ kiến trúc hiện đại

Không chỉ được hưởng lợi từ cảnh quan và môi trường xung quanh dự án, Sunshine Diamond River còn được thiết kế lõi cảnh quan xanh, nơi cây và nước giao hòa tạo ra một cuộc sống xanh hoàn hảo cho mọi cư dân. Đến Sunshine Diamond River, bạn như lạc vào một resort 5 sao đúng nghĩa với công viên bốn mùa, quảng trường nước, đường dạo bộ, vườn treo; bể bơi tiêu chuẩn resort, cùng hàng loạt dịch vụ như trung tâm thể thao tích hợp beauty salon, chăm sóc sức khỏe, vườn Yoga...

Xu hướng kiến trúc xanh ngày càng được các chủ đầu tư ưu ái đưa vào công trình của mình. Nhưng một dự án có thể hòa mình vào thiên nhiên xanh mà vẫn sở hữu sự hiện đại bậc nhất thì không có nhiều. Tại Sunshine Diamond River, ở các tầng lửng xen kẽ giữa các căn hộ đều có hệ thống vườn treo, nếu đứng từ dưới ngước mắt lên nhìn, toàn bộ công trình giống như một khu vườn xanh thẳng đứng.

Cảnh quan hòa quyện khiến Sunshine Diamond River trở thành "nơi mong đến chốn mong về" đáng được ao ước.

Không dừng lại ở kiến trúc xanh, giá trị cốt lõi của dự án còn nằm ở mô hình tích hợp "All in One", với không gian sống đẳng cấp, biệt lập mà chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết xây dựng và phát triển. Sunshine Group trang bị đầy đủ tiện ích sinh hoạt, vui chơi, giải trí, thương mại, giáo dục... ngay trong nội khu dự án. Chỉ với vài bước chân, cư dân có thể đi mua sắm tại S-mart, mua thuốc tại S-Pharmacy, thưởng thức đồ uống tại S-Cafe, ăn uống tại chuỗi nhà hàng Á - Âu, thư giãn tại S-fitness and Spa, Rooftop city bar và cho con học tập tại trường mầm non Sunshine Maple Bear,...

Sunshine Diamond River có các tiện ích cao cấp được nâng tầm theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao như khu nhạc nước trình diễn âm thanh ánh sáng, khu thể thao phức hợp, rạp chiếu phim kỹ thuật số, khu ẩm thực ngoài trời, khu hoạt động văn hóa cổ truyền, khu tập thiền - yoga... Các cư dân có thể tận hưởng những màn nghệ thuật trình diễn đỉnh cao – vũ điệu của âm thanh, ánh sáng với những buổi công chiếu lighting show rực rỡ sắc màu... cho đến các trải nghiệm đậm nét văn hoá như chèo thuyền, thưởng lãm ca múa nhạc, mua sắm sản vật các vùng miền bằng ứng dụng công nghệ thông minh ngay trên tuyến sông nội khu...

Cùng với ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, những giá trị sống ưu việt trong nội khu đã mang đến một công trình "kim cương" tỏa sáng lộng lẫy trên thị trường bất động sản TP HCM năm 2019. Sunshine Diamond River đem đến cho các cư dân một "nơi chốn đi về" giao hòa giữa thiên nhiên và cuộc sống hiện đại, mang lại không gian sinh thái và thoải mái trong từng khoảnh khắc thụ hưởng cuộc sống.

Sự xuất hiện của Sunshine Diamond River kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị P HCM đồng thời tăng thêm lựa chọn cho cư dân thời thượng về một căn hộ "resort 5 sao chuẩn 4.0" thời công nghệ số.

Sunshine Diamond River đạt giải "Dự án công trình xanh đột phá nhất Việt Nam" và được bình chọn là "Dự án được yêu thích nhất năm 2019" tại Property Vietnam Awards 2019. Lễ giới thiệu dự án Sunshine Diamond River mang tên "VVip night out" sẽ được diễn ra trang trọng, hoành tráng trong không gian kiến trúc đương đại sang trọng bậc nhất Sài Thành – Trung tâm tổ chức sự kiện Gem Center (Quận 1, TP HCM) vào ngày 10/8



(Theo Sunshine Group)