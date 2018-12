Ngân hàng Nhà nước và Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa phê duyệt và ghi nhận Ngân hàng Quốc tế (VIB) đã tất toán toàn bộ 1.464 tỷ đồng dư nợ trái phiếu VAMC. Như vậy, VIB là một trong những ngân hàng tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu VAMC, cùng với Vietcombank, Techcombank và MB.

Dự kiến năm 2018, VIB sẽ tăng trưởng lợi nhuận so với 2017 khoảng 70%.

Trước đó, VIB vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm được soát xét bởi công ty kiểm toán EY. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận 1.151 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ và đạt 57% kế hoạch cả năm. Doanh thu ròng 2.700 tỷ đồng, vượt 56% so với cùng kỳ.

Dư nợ tín dụng ở mức 91.700 tỷ đồng, tăng 8,9%, trong đó dư nợ ngân hàng bán lẻ cao hơn 25% so với đầu năm và 74% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số an toàn vốn CAR ở mức cao 12,5%. Hệ số hiệu quả chi phí trên doanh thu là 49%.

Tốc độ tăng trưởng dư nợ trên 25% liên tiếp trong 3 năm 2015-2017, trong đó dư nợ khách hàng cá nhân chiếm trên 70%, đã giúp VIB trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ quy mô và chất lượng hàng đầu khối các ngân hàng thương mại cổ phần. Dự kiến năm 2018, lợi nhuận nhà băng tăng khoảng 70% so với 2017.

VIB đẩy mạnh ngân hàng số qua triển khai ứng dụng MyVIB do các chuyên gia ngân hàng số đến từ Commonwealth Bank of Australia (CBA) - ngân hàng lớn nhất của Australia, hợp tác thiết kế của. Ứng dụng ngân hàng di động này đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế uy tín trong 2 năm liên tiếp 2016-2017.

Hiện VIB có quy mô tài sản 127.000 tỷ, vốn chủ sở hữu 9.660 tỷ đồng. Ngân hàng phát triển hệ thống 162 chi nhánh và phòng giao dịch tại 27 tỉnh thành, phục vụ 2 triệu khách hàng cá nhân và hàng chục nghìn khách hàng doanh nghiệp. VIB có cổ đông chiến lược là Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) - một trong 15 ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Lộc An