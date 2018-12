Ngân hàng Quốc tế lên sàn UPCoM

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa chấp thuận cho Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) được đăng ký giao dịch 564,4 triệu cổ phiếu trên UPCoM với mã chứng khoán VIB. Ngày giao dịch đầu tiên là 9/1/2017 với giá tham chiếu là 17.000 đồng một cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa của VIB đạt gần 9.600 tỷ đồng.

Lãnh đạo VIB cho rằng thời điểm này niêm yết là phù hợp.

Tới hết tháng 11, lợi nhuận của VIB trước dự phòng lũy kế đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu hoạt động tăng 23,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cuối quý III là 15,6%. Dự kiến tổng tài sản của ngân hàng cuối năm 2016 sẽ vượt mức 100.000 tỷ đồng, với tổng danh mục tín dụng cho khách hàng xấp xỉ 70.000 tỷ đồng, tăng gần 25% so với đầu năm.

Ông Hàn Ngọc Vũ – Tổng giám đốc VIB cho rằng thời điểm này để đưa cổ phiếu VIB lên sàn là phù hợp. Theo ông, kinh tế Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan, lãi suất và tỷ lệ lạm phát được duy trì ở mức thấp, tỷ giá của tiền đồng được giữ ổn định. "Chúng tôi nhận thấy các nhà đầu tư đang có sự nhìn nhận tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam”, ông Vũ nói.

Đến 31/11, cổ đông lớn nhất của VIB là ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, một trong 10 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thế giới với hơn 100 năm kinh nghiệm, hiện giữ 20% cổ phần của ngân hàng này. "Room" ngoại tại VIB hiện vẫn còn 10% và được xem là một trong những cơ hội lớn cho các nhà đầu tư. Tỷ lệ trả cổ tức của VIB những năm gần đây lần lượt là 23,5% (năm 2014) và 25% (năm 2015), bao gồm cả tiền mặt và cổ phiếu thưởng.

Năm 2017, VIB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận cao hơn 10% so với năm trước. Đại diện VIB cho biết con số này sẽ được thực hiện trên cơ sở tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), người nước ngoài, trong đó chú trọng phát triển các giải pháp sáng tạo, sử dụng công nghệ nhiều hơn để tối ưu năng suất lao động, tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí.

