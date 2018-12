Khách sạn 5 sao Sài Gòn đón đoàn Tổng thống Mỹ sớm 'cháy' phòng / Vietjet Air mua 100 máy bay Boeing trong chuyến thăm của ông Obama

Chiều 24/5, Tổng thống Mỹ Obama sẽ gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp trẻ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở Dreamplex - không gian làm việc chung cho các start-up ở số 21 Nguyễn Trung Ngạn, quận 1 (TP HCM).

Ngay từ sáng 23/5, ngay tại cổng tòa nhà, xe chở các vật dụng để chuẩn bị cho buổi lễ tới từ rất sớm. Trên tầng 13, các nhân viên kỹ thuật tập trung cài đặt thiết bị, thiết lập không gian dưới sự giám sát của nhân viên Nhà Trắng. Tại đây, chỉ có những cá nhân có thẻ hoặc nhân viên kỹ thuật mới được tiếp cận các khu vực này.

Nhân viên kỹ thuật đang thiết lập hệ thống cho buổi giao lưu ngày mai (24/5). Ảnh: Thi Hà.

Chia sẻ với VnExpress, ông Nguyễn Trung Tín, Giám đốc điều hành Dreamplex cho biết, đến đầu giờ chiều nay mọi hoạt động chuẩn bị, lắp đặt các thiết bị âm thanh ánh sáng cho buổi nói chuyện ngày mai sẽ được đơn vị thi công và phía Nhà Trắng hoàn tất. Tối nay, khoảng 19-20h toàn bộ tòa nhà sẽ được bàn giao cho phía Mỹ quản lý đến hết ngày 24/5. Do vậy, nhân viên và các cá nhân tổ chức làm việc tại tòa nhà này đều nghỉ làm. Hệ thống camera tại đây sẽ bị vô hiệu hoá trong suốt quãng thời gian ông Obama ghé thăm. Đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ sẽ sử dụng một kênh liên lạc riêng, kết nối sẵn với Nhà Trắng tại đây.

“Trước đó một tháng, Lãnh sự quán Mỹ có nhiều lần khảo sát toàn bộ khu vực tòa nhà và không gian tại Dreamplex, nhưng phải đến tuần gần nhất họ mới quyết định chọn nơi này làm nơi giao lưu của Tổng thống Obama với cộng đồng doanh nghiệp trẻ”, ông Tín nói.

Ông cũng cho biết, phía Mỹ kiểm tra và rà soát an ninh rất gắt gao. Ngày 24/5, mật vụ và an ninh của Nhà Trắng sẽ bao vây toàn bộ tòa nhà từ cửa, cầu thang cho tới nóc của tòa nhà. Các cửa kính của Dreamplex sẽ đóng hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho Tổng thống. Các toà nhà xung quanh cũng sẽ được canh chừng nghiêm ngặt.

Không gian chung của Dreamplex - nơi ngày mai Tổng thống Mỹ sẽ tham quan một vòng.

Theo lịch trình của Tổng thống Mỹ, chiều 24/5 khi đến Dreamplex, ông sẽ dạo một vòng quanh khu không gian làm việc chung của Dreamplex ở tầng 10, sau đó đi lên tầng 11 và 12 để tham quan không gian riêng cho các start-up, công ty nhỏ ở đây. Cuối cùng sẽ lên tầng 13 để trò chuyện với các lãnh đạo doanh nghiệp trẻ.

“Đến nay, Nhà Trắng vẫn không hề tiết lộ buổi trò chuyện sẽ diễn ra trong không gian đứng hay ngồi, số lượng tham dự là bao nhiêu. Nhưng nếu là buổi giao lưu đứng thì khu phòng rộng 500m2 này có thể chứa được 200 người, còn nếu họ thiết lập không gian để ngồi thì sức chứa chỉ 120”, ông Tín tiết lộ.

Chia sẻ về lý do được Lãnh sự quán Mỹ chọn làm địa điểm tổ chức buổi gặp gỡ với Tổng thống, ông Nguyễn Trung Tín cho biết, đây thực sự là một may mắn. Khi mở Dreamplex ra, công ty chỉ có mục tiêu là tạo một nơi mà cộng đồng doanh nghiệp trẻ thực sự cần. Bắt đầu hoạt động từ tháng 11/2015, tới nay, công ty đã tổ chức khoảng 70 sự kiện, trong đó, có nhiều sự kiện phối hợp cùng Lãnh sự quán Mỹ.

Một sự kiện khá tiêu biểu gần đây là American Innovation Roadshow 2016 (có các doanh nghiệp trong top 500 của Mỹ) về Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, kết nối doanh nghiệp, hay là nơi cho Đại sứ Mỹ Ted Osius gặp doanh nhân, doanh nghiệp trẻ. Tại đây, ngoài việc miễn phí không gian, công ty còn giúp Lãnh sự quán kết nối với các doanh nghiệp trẻ chia sẻ cơ hội cũng như khó khăn tại Việt Nam..., và được phía Lãnh sự quán đánh giá cao.

Dreamplex được mệnh danh là "tổ hợp của những giấc mơ khởi nghiệp", gồm ba tầng, mỗi tầng rộng 500m2 tại tòa nhà Miss Áo Dài. Hai tầng 9 và 11 được thiết kế thành 35 văn phòng riêng dành cho các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ với quy mô từ 2 đến 14 người; tầng 10 được thiết kế thành một không gian mở, nơi hơn 100 người có thể ngồi làm việc cùng nhau.

Theo ông Tín, tại không gian này giá trị cộng đồng được đặt lên cao nhất. Mọi người có thể làm việc thoải mái, có phòng nghe điện thoại riêng, có trà, cà phê và nước uống phục vụ miễn phí.

Dreamplex có vốn đầu tư 10 tỷ đồng, hiện 35 phòng ở đây đều đã được thuê với giá từ 10 đến 25 triệu đồng một tháng. Còn đối với không gian chung, tùy nhu cầu, khách có thể thuê theo tháng hoặc ngày, thông thường là 2 triệu đồng một người một tháng, còn theo ngày là 80.000-100.000 đồng một người.

Theo ông Tín, nếu Dreamplex giữ vững hoạt động kinh doanh như hiện tại thì sau 3 năm đơn vị này sẽ hòa vốn.

Thi Hà