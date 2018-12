Giá vàng tăng mạnh

Giá vàng trong nước lên cao nhất một tháng. Ảnh: Q.Đ.

Mở cửa lúc 8h30 sáng, Công ty Vàng bạc đá quý DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 35,9 - 35,98 triệu đồng. Mỗi lượng vàng tăng 80.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán so với lúc đóng cửa hôm qua.

Tương tự, tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng cũng tìm lại mốc 36 triệu đồng khi được niêm yết ở 35,85 - 36,05 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC trong một tháng qua.

Giá trong nước tăng mạnh nhờ kim loại quý thế giới đã tăng giá gần 11 USD mỗi ounce khi chốt phiên giao dịch Mỹ do nhu cầu trú ẩn trên thị trường và đồng USD yếu. Chốt phiên giao dịch tại New York, giá giao ngay tăng gần 11 USD, đứng ở 1.287,8 USD. Các hợp đồng giao tháng 12 cũng chốt ngày ở mức cao 1.291 USD, tăng khoảng 18,3 USD so với phiên liền trước.

Sang phiên châu Á, giá vẫn nhích nhẹ và đã phá vỡ ngưỡng 1.290 USD. Quy đổi sang tiền Việt theo tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng khoảng 34,7 triệu đồng, vẫn rẻ hơn giá vàng miếng SJC khoảng 1,3 triệu.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá ngân hàng được niêm yết ở 22.285 - 22.355 đồng.