Doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai... bổ sung nguồn cung đang thiếu cho thị trường.

Đại diện Vạn Xuân Group cho biết, nguồn cung căn hộ tại TP HCM trong quý I/2020 đang hạn chế, nhất là phân khúc trung cao cấp do chính sách siết chặt việc phê duyệt dự án và quỹ đất ngày càng khan hiếm. Trong khi bất động sản khu vực trung tâm có giá thành cao, nguồn cung nhà ở mới không còn nhiều... nên các nhà đầu tư đang có xu hướng dịch chuyển ra khu vực ngoại thành.

Cũng như nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm hướng đi mới, Vạn Xuân Group tiếp tục triển khai nhiều dự án căn hộ tại khu vực phía Bắc TP HCM, các quận lân cận như Gò Vấp, Thủ Đức và tỉnh Bình Dương... Dự kiến, doanh nghiệp này sẽ tung ra thị trường với hơn 2.000 căn hộ có diện tích trung bình khoảng 60m2 thuộc phân khúc trung cao cấp.

Theo chủ đầu tư, các dự án này đều có vị trí vàng, thuận lợi trong việc di chuyển đến trung tâm khu vực; mảng xanh thông thoáng cùng hàng loạt tiện ích nội khu... Một trong những dự án nổi bật nhất là Happy One - Phú Hòa nằm ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một.

Tổng quan dự án Happy One - Phú Hòa do Vạn Xuân Group làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 20 tầng gồm 497 căn hộ biệt lập, thuộc phân khúc trung cao cấp với thiết kế khép kín cùng tường rào bao quanh và hệ thống an ninh bảo vệ 24/7. Do đó, tuy nằm ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương, Happy One – Phú Hòa vẫn đảm bảo riêng tư và an toàn cho cư dân. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 để vận hành và phục vụ cư dân một cách hiện đại nhất.

Trong khuôn viên gần 6.000m2, Vạn Xuân Group cùng đội ngũ kiến trúc sư đã tối ưu diện tích để xây dựng 39 tiện ích nội khu từ tầng trệt tới tầng thượng. Không những thế, chủ đầu tư còn khéo léo mở rộng thêm nhiều mảng xanh vào các tiện ích chính như công viên trung tâm, đường chạy bộ đa năng, quảng trường chân mây, hồ bơi tràn bờ,... Các mẫu căn hộ diện tích từ 39m2 đến 77m2 được thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng từ độc thân đến gia đình trẻ.

Hình ảnh tiến độ thực tế của dự án.

Tính đến đầu quý I/2020, Happy One - Phú Hòa đã xây dựng được 15 tầng, vượt tiến độ so với cam kết trong hợp đồng mua bán và dự kiến sẽ được bàn giao vào quý I/2021.

"Happy One - Phú Hòa hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân một không gian sống xanh hiện đại, chuẩn công nghệ 4.0 với đầy đủ tiện ích sống và nội thất cao cấp nhất ngay trung tâm TP. Thủ Dầu Một", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Tâm Anh