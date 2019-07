Căn hộ mẫu có nội thất cao cấp, thiết kế thông minh và nhiều tiện ích hiện đại giúp khách hàng hình dung không gian sống của mình sau này.

Hai căn hộ mẫu trong khuôn viên dự án The Terra - An Hưng gồm một căn 3 phòng ngủ và căn 2 phòng ngủ, điển hình cho dòng sản phẩm tầm trung của Văn Phú - Invest.

Căn hộ mẫu mới này vừa được hoàn hiện và ra mắt ngay sau lễ mở bán dự án The Terra - An Hưng hồi tháng 6. Chủ đầu tư Văn Phú - Invest cho biết đã đầu tư lớn cho 2 căn mẫu này nhằm giúp khách hàng tham quan có thể hình dung cặn kẽ nhất không gian sống của mình sau này. Dự án đạt đúng tiến độ và chất lượng như đã cam kết trước đó.

Không gian tại căn hộ mẫu 3 phòng ngủ tại dự án The Terra - An Hưng.

Thiết kế thông minh

Theo chủ đầu tư này, các căn được "may đo" phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, từ những người độc thân, đến những gia đình có trẻ nhỏ cần không gian sinh hoạt thoáng đãng, rộng rãi.

Căn hộ mẫu của The Terra - An Hưng có sàn ốp gỗ cao cấp, tường phòng sử dụng tông màu sáng, trang nhã, tạo cảm giác dễ chịu và thư giãn. Nội thất theo gam màu trung tính, đánh tiệp nhằm ăn khớp cùng thiết kế, tạo nên sự ấm cúng cho không gian.

Gam màu trung tính cùng thiết kế tạo cảm giác ấm úng tại căn hộ.

Các căn hộ tại đây được phân định rõ ràng không gian chung - riêng, trong đó, phòng khách, phòng ngủ đều có các khoảng không tiếp giáp với bên ngoài để tạo sự thông thoáng, dễ đón ánh sáng tự nhiên, gia tăng lưu thông không khí.

Chủ đầu tư cho biết căn hộ khi bàn giao sẽ được trang bị các nội thất cơ bản như sàn ốp gỗ, điều hòa âm trần, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh cao cấp, khóa vân tay thông minh...

Anh Lê Anh Tuấn, một khách hàng tham quan căn hộ bày tỏ: "Các phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, gian bếp đều thoáng đãng. Bài trí căn hộ khá đẹp mắt, tiện lợi, sẽ là nơi ở lý tưởng cho những người trẻ hiện đại". Anh Tuấn đã quyết định xuống tiền đặt mua căn hộ ba phòng ngủ tại đây và cho biết sẽ bài trí, hoàn thiện để chuẩn bị đón bé đầu tiên chào đời.

"Khách hàng sẽ được tận hưởng cuộc sống tiện nghi, hiện đại giữa lòng không gian xanh mát lành. Dự án mang đến nơi an cư vui sống với sự kết nối cộng đồng chặt chẽ, gia tăng những giá trị nhân văn và đời sống tinh thần bên cạnh những đủ đầy vật chất", đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ.

Không gian phòng ngủ thông thoáng.

Ra mắt đầu năm 2019, The Terra - An Hưng sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực Hà Đông (Hà Nội), hệ thống tiện ích nội ngoại khu đa dạng và đồng bộ. Theo chủ đầu tư, dự án thu hút hơn 1.000 khách hàng tham gia lễ giới thiệu và mở bán đợt 1 dự án (tòa tháp V3) với số lượng giao dịch tăng mạnh.

The Terra - An Hưng là dự án tổ hợp cao tầng và thấp tầng, nằm trong quy hoạch khu đô thị mới An Hưng, trên mặt đường Tố Hữu (Hà Nội). Khu cao tầng gồm 3 toà tháp cao 45 tầng, cung cấp 1.328 căn hộ chung cư với hơn 30 tiện ích hiện đại như bể bơi trong nhà, 5 tầng để xe rộng rãi, trung tâm thương mại, nhà trẻ, phòng sinh hoạt cộng đồng... Dự án mở bán từ tháng 6 năm nay.

Chủ đầu tư Văn Phú - Invest có hơn 16 năm kinh nghiệm phát triển bất động sản khu đô thị với ba dòng sản phẩm tiêu chuẩn, tầm trung và cao cấp, tương ứng với thương hiệu Victoria, The Terra và Grandeur Palace... Nhiều công trình tiêu biểu khác của doanh nghiệp gồm khu đô thị Văn Phú Hà Đông, The Van Phu Victoria, The Terra - Hào Nam, Grandeur Palace - Giảng Võ...

Phong Vân