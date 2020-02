Đại diện Công ty TNHH TM DV Anh Phước (Văn phòng phẩm Anh Phước) cho biết, chương trình phát miễn phí khẩu trang thể hiện hành động chung tay vì sức khỏe cộng đồng, trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus corona diễn biến phức tạp. Tình trạng khan hiếm khẩu trang, nhiều người dân phải mua mặt hàng này với giá gấp nhiều lần ngày thường.

Việc phát 10.000 khẩu trang đã được nhân viên công ty hoàn tất trong vòng chưa đầy 90 phút. "Anh Phước hy vọng hành động nhỏ này sẽ lan tỏa đến cộng đồng và tiếp tục lan tỏa trong toàn xã hội. Đại dịch sẽ được ngăn chặn khi con người và cộng đồng cùng nhau chung sức, chung lòng giữ gìn môi trường, bất hại đến môi trường, bất hại đến nhau để mang đến niềm an vui cho nhau" đại diện công ty chia sẻ.

Nhân viên Công ty Anh Phước phát miễn phí khẩu trang y tế.

Thành lập từ những năm 90, Công ty Văn phòng phẩm Anh Phước là nhà phân phối sỉ và lẻ các gói giải pháp về sản phẩm - dịch vụ văn phòng chuyên nghiệp. Với hơn 10.000 sản phẩm và dịch vụ, Văn phòng phẩm Anh Phước đã đưa nhiều sản phẩm đa dạngtới tay người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp.

Văn phòng phẩm Anh Phước tham gia thiện nguyện tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP HCM).

Nhiều năm qua, Văn phòng phẩm Anh Phước tích cực tổ chức nhiều hoạt động chung tay vì cộng đồng như phối hợp tổ chức mổ mắt miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với chùa An Phước xây dựng cầu cho người dân tại Ba Tri - Bến Tre.

Năm 2019, Anh Phước nằm trong Top 10 sản phẩm và dịch vụ chất lượng do Trung tâm Chống hàng giả phối hợp với Doanh nhân Đất Việt tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Hà Nội. Các giải thưởng khác như top 10 Thương hiệu tín nhiệm nhất về dịch vụ chất lượng cao năm 2018 do Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Hà Nội tổ chức; top 10 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2016 do Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ và Liên hiệp Khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam phối hợp tổ chức.

Phong Vân