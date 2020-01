TP HCM Năm 2020, dự kiến nguồn cung văn phòng mới gia nhập thị trường có đến 76% nằm ngoài trung tâm.

Savills Việt Nam vừa công bố báo cáo thị trường văn phòng TP HCM năm 2019 và dự báo diễn biến năm 2020 với sự tăng trưởng về giá thuê, tỷ lệ lấp đầy lý tưởng và rộ lên xu hướng dịch chuyển nguồn cung ra vùng ven mạnh mẽ.

Năm 2020, dự kiến có một lượng nguồn cung lớn sẽ gia nhập thị trường chủ yếu đến từ các văn phòng hạng B và hạng C tại các khu vực ngoài trung tâm, con số này sẽ xấp xỉ 357.000 m2, chiếm khoảng 76%. Giá thuê toàn thị trường vẫn trên đà tăng, đặc biệt là văn phòng cao cấp, hạng A có lợi thế tăng giá nhiều hơn do nguồn cung phân khúc này còn hạn chế.

Thị trường văn phòng cho thuê khu vực ngoài trung tâm TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa

Tỷ lệ lấp đầy đạt trên 96%, cùng với giá thuê liên tục tăng trong năm 2019 khiến văn phòng cho thuê tại TP HCM trở thành một trong những thị trường có sự phát triển mạnh mẽ nhất trong khu vực và trên thế giới 12 tháng qua.

Nguồn cung tiếp tục được bổ sung vào thị trường với sự ra mắt của hai tòa nhà hạng B và 8 tòa nhà hạng C, nâng tổng diện tích văn phòng cho thuê của quý vừa rồi lên hơn 101.000 m2. Đến cuối năm 2019, tổng nguồn cung văn phòng đã đạt hơn 2,1 triệu m2, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và 13% so với cuối năm 2018. Tuy nguồn cung hạn hẹp, song các tòa nhà hạng A lại có mức tăng trưởng tốt nhất về giá, tăng 9% lên mức 61 USD mỗi m2 một tháng.

Hiện các khách thuê văn phòng săn lùng mặt bằng mới tại các văn phòng hạng B và hạng C, loại diện tích từ 600 tới 1.000 m2 sàn đang tăng lên. Đối với nhu cầu dịch chuyển địa điểm thuê của các công ty không có khả năng chịu mức giá văn phòng cao, nhiều khả năng tầm ngắm của họ là các tòa nhà ở khu vực ngoài trung tâm, với hơn 200.000 m2 đang có sẵn trên thị trường.

Hà Thanh