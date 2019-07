Quận 1 đang trở thành điểm nóng xuất hiện nhiều không gian làm việc linh hoạt mới tại Sài Gòn trong quý II.

CBRE Việt Nam vừa công bố báo cáo về thị trường "văn phòng may đo", còn gọi là không gian làm việc linh hoạt hay văn phòng chia sẻ. Thị trường này bao gồm các mô hình về không gian làm việc chung (Coworking Space) và văn phòng dịch vụ (Serviced Office), chuyên cung cấp các gói thuê văn phòng riêng hoặc bàn làm việc theo tháng hoặc năm.

Văn phòng chia sẻ thường xuyên tổ chức nhiều các sự kiện về kêu gọi đầu tư cho start-up, sự kiện kết nối doanh nghiệp cho các thành viên của họ. Ngoài ra, không gian làm việc linh hoạt còn biết đến với nhiều dịch vụ đi kèm như dịch vụ lễ tân, in ấn, wifi, hỗ trợ pháp lý, nhân sự, tài chính, dịch vụ đặt phòng và quầy hỗ trợ thông tin.

Theo thống kê của đơn vị này thị trường không gian làm việc chung trong nửa đầu năm 2019 vẫn trên đà tăng trưởng nhanh. Trong quý vừa qua, thị trường đã tiếp nhận thêm hơn 4.000 m2 diện tích sàn từ năm địa điểm mới. Ba địa điểm có vị trí trung tâm TP HCM gồm Up Deutsches Haus, The Hive – Huỳnh Khương Ninh, Leo Palace 21 đều tọa lạc tại quận 1. Hai không gian làm việc linh hoạt còn lại là Compass Office - Landmark 81, Kafnu – Saigon Pearl tọa lạc tại Bình Thạnh, cũng là vị trí kế cận quận 1, có quãng đường di chuyển khá gần về khu lõi trung tâm Sài Gòn.

Khu vực lõi trung tâm quận 1, TP HCM. Ảnh: C.H

Mặc dù không gian làm việc linh hoạt được mở rộng nhanh chóng, hiệu suất hoạt động của thị trường này vẫn được ghi nhận rất tốt. Tỷ lệ lấp đầy của loại hình văn phòng dịch vụ đạt mức trung bình 80%.

Tính đến quý II/2019, tổng nguồn cung tích lũy của thị trường văn phòng chia sẻ đạt 46.266 m2 diện tích sàn, tăng 101% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào cuối năm 2019, nâng tỷ lệ không gian làm việc linh hoạt so với tổng nguồn cung văn phòng (penetration rate) từ 2% trong quý II/2019 lên đến 5% vào quý IV/2019.

Đơn vị này cho biết thêm, thị trường không gian làm việc linh hoạt tại TP HCM nằm trong top 5 thị trường tăng trưởng nhanh nhất với trung bình hơn 80% mỗi năm.

Việc mở rộng nhanh chóng của thị trường văn phòng chia sẻ trong tương lai chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phổ biến của loại hình văn phòng may đo, hay còn gọi là giải pháp văn phòng linh hoạt cho doanh nghiệp. Nhiều nhà vận hành không gian làm việc linh hoạt lớn hiện nay đang áp dụng rộng rãi mô hình này như Up, WeWork, Toong... Các nhà đầu tư mô hình văn phòng kiểu mới này tiến đến cung cấp gói dịch vụ nơi làm việc may đo một cách sáng tạo cho thị trường năng động như TP HCM.

Vũ Lê