Sở hữu hạ tầng giao thông hoàn thiện, du lịch tăng trưởng, bất động sản nghỉ dưỡng tại Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều cơ hội phát triển.

Hạ tầng giao thông

Hiện nay từ TP HCM, du khách di chuyển đến Bà Rịa - Vũng Tàu khá thuận tiện và nhanh chóng, rút ngắn thời gian và khoảng cách so với trước đây nhờ tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51 hoàn tất mở rộng. Cao tốc Bến Lức - Long Thành đang triển khai sẽ tăng cường tính kết nối từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi đi vào vận hành sẽ thông tuyến đến các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Không chỉ phát triển đường bộ, hạ tầng giao thông Bà Rịa - Vũng Tàu còn đa dạng và hiện đại, cụ thể như sân bay chuyên phục vụ khách du lịch với vốn đầu tư hơn 4.300 tỷ. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo thêm cầu nối du khách trong nước và quốc tế đến với khu phức hợp Hồ Tràm, biến nơi đây thành khu phức hợp mang tầm cỡ thế giới. Ngoài ra còn có dự án tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, hàng loạt cảng biển đón khách du lịch và phục vụ logistics.

Phối cảnh một góc khu vực villa của dự án The Hamptons Plaza.

Du lịch phát triển

Du lịch được xem là một trong những mũi nhọn kinh tế của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhờ sở hữu nhiều lợi thế thiên nhiên và vị trí nằm gần TP HCM. Khu vực này có khí hậu ôn hòa, vùng biển thích hợp phát triển du lịch nhờ bãi biển đẹp, nhiều hải sản với hàng loạt khách sạn, resort cao cấp đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và toàn cầu.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo nhằm thu hút du khách. Trong ba tháng đầu năm 2019, lượng khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 28% và lượng khách quốc tế tăng 17% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch quý I/2019 đạt 2.850 tỷ, tăng 16% so với quý I/2018. Dự kiến đến năm 2025, tổng doanh thu du lịch đạt 31.000 tỷ đồng, đón 44 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế.

Thúc đẩy bất động sản nghỉ dưỡng

Ngành du lịch tăng trưởng đã tạo đà phát triển tốt cho các khu nghỉ dưỡng và khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, thu hút các nhà đầu tư tung ra những dự án du lịch quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế.Các tập đoàn bất động sản lớn như Novaland, Sungroup, FLC, BRG Group đang tích cực chuẩn bị đầu tư vào khu vực, phát triển dự án xây dựng khu phức hợp du lịch bảo tồn hoang dã Safari.

Một tập đoàn bất động sản quốc đang có kế hoạch hợp tác với Saigontourists để đầu tư vào khu du lịch suối nước nóng Bình Châu với kế hoạch đưa nơi đâythành địa danh du lịch suối nước nóng lớn nhất Đông Nam Á.

Bên cạnh TP Vũng Tàu thì khu vực Hồ Tràm cũng nổi lên là một điểm đến hút khách nhờ sở hữu hệ thống hạ tầng du lịch cũng như sự đa dạng các sản phẩm. Đơn cử Melia Hồ Tràm Beach Resort với bãi biển đẹp và khoảng cách di chuyển đến TP HCM chỉ tầm 2 giờ đi ôtô đã đón nhiều khách du lịch quốc tế và nội địa. Dự kiến khi việc xin giấy phép cho người Việt được vào chơi casino hoàn tất, Hồ Tràm sẽ trở thành Las Vegas của Việt Nam. Nơi đây còn có sân golf The Bluffs,được xếp hạng thứ 35 trong số những sân golf đẹp nhất thế giới.

Giới chuyên gia nhìn nhận bất động sản nghỉ dưỡng tại những khu vực du lịch trọng điểm sẽ tiếp đà tăng trưởng, những sản phẩm như biệt thự, shophouse... nhận nhiều sự quan tâm từ thị trường. Những dự án có quy mô lớn, đến từ những chủ đầu tư uy tín, tọa lạc tại các bãi biển đẹp, tích hợp đa dạng tiện ích, vận hành đạt chuẩn quốc tế sẽ bứt phá, tạo lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới.

The Hamptons Plaza hứa hẹn trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí trọng tâm của khu vực phía Nam.

The Hamptons Plaza - khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế

Tọa lạc tại khu vực Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), dự án The Hamptons Hồ Tràm phát triển bởi Tanzanite International - nhà phát triển bất động sản đẳng cấp quốc tế. Dự án bao gồm Melia Hồ Tràm Beach Resort và The Hamptons Plaza có tổng quy mô 31ha với 1,1km chiều dài bờ biển đẹp. Từ TP HCM,du khách có thể dễ dàng đến dự án qua cao tốc Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51 trong khoảng 2 tiếng đi xe ôtô. Dự kiến nơi đây sẽ trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí trọng tâm của khu vực phía Nam.

Vào ngày 20/4/2019, giai đoạn một của The Hamptons Hồ Tràm - Melia Hồ Tràm Beach Resort đã chính thức khai trương và cung cấp cho thị trường Việt Nam sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp chuẩn 5 sao quốc tế. The Hamptons Plaza là giai đoạn hai của The Hamptons Hồ Tràm với nhiều tiện ích du lịch mới lạ, độc đáo. Có thể kể đến như cầu đi bộ ngắm biển đầu tiên tại Việt Nam, khu phố đi bộ mua sắm, chợ đêm du lịch, quảng trường biển rộng 2ha, hồ cảnh quan dài 385m rộng 1,6ha phục vụ du lịch chèo thuyền rowling, đi thuyền, nhà phao...

Theo đại diện chủ đầu tư, có tất cả 34 biệt thự mặt tiền biển trong đó gồm 22 căn 4 phòng ngủ và 12 căn 3 phòng ngủ. 135 căn villa, shophouse, boutique hotel thiết kế tầm nhìn trực diện hướng biển và hồ cảnh quan, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Hiện nay, giá đất của khu villa, shophouse, boutique hotel tại The Hamptons Plaza từ 35-50 triệu đồng một m2 và chỉ từ 20 triệu đồng một m2 diện tích xây dựng (GFA), mức giá hợp lý so với những dự án cùng đẳng cấp khác. Với lợi ích từ việc cho thuê hoặc kinh doanh đồng thời là không gian sống lý tưởng giữa khu thương mại sầm uất, The Hamptons Plaza sẽ trở thành kênh đầu tư hiệu quả trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

"Chúng tôi còn xây dựng mô hình kinh doanh linh động cho nhà đầu tư, bao gồm khách sạn, spa, nhà hàng, bars, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ phục vụ du lịch. Nơi đây có tiềm năng tăng giá trị bất động sản cao, mô hình đầu tư hấp dẫn và đảm bảo lợi nhuận trong sáu năm", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Nam Anh