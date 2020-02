Mỗi đôla Mỹ ngoài thị trường tự do tăng 10 đồng vào đầu giờ chiều hôm nay trong bối cảnh giá của ngân hàng cũng lên nhẹ.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 24/2 tiếp tục leo lên mức cao mới khi niêm yết ở 23.243 đồng mỗi USD, tăng 4 đồng so với phiên giao dịch cuối tuần. Với biên độ +/-3%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho hôm nay lần lượt là 22.546 và 23.940 đồng.

Với sự đi lên này, tỷ giá USD tự do cũng bật tăng. Lúc 13h30 chiều nay, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ tự do tại TP HCM báo giá bán 23.290 đồng, có nơi lên 23.300 đồng, tăng 10-20 đồng so với cuối tuần. Giá thu gom cũng chạm 23.240 đồng.

Giao dịch USD tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Q. Huy.

Đồng bạc xanh đi lên từ cuối ngày 20/2 khi các điểm thu đổi liên tục tăng giá bán 10-20 đồng. Đến ngày 21/2, mỗi USD đắt thêm 10 đồng và tạm chững lại phiên cuối tuần. Tuy nhiên, đến chiều nay, tỷ giá bán USD tự do lại tăng tiếp 10-20 đồng, nâng tổng mức tăng trong 4 ngày qua lên 40 đồng.

Theo đó, giá mua USD ngoài thị trường tự do hiện đã đắt hơn trong ngân hàng 60 đồng, nhưng giá bán thì vẫn thấp hơn khoảng 20 đồng. Cụ thể, lúc 13h30 hôm nay, mỗi USD tại Vietcombank niêm yết 23.180 - 23.320 đồng, tăng 5 đồng so với hôm cuối tuần.

Tương tự, các ngân hàng khác như Vietinbank, Eximbank có giá bán lần lượt 23.327 đồng và 23.300 đồng, còn mua vào là 23.187 đồng và 23.190 đồng.

Chủ một điểm thu đổi ngoại tệ trên đường Nguyễn Huệ, quận I cho rằng, nhu cầu mua USD từ sau Tết đến giờ có nhích lên nên đây có thể là nguyên nhân đẩy giá tăng.

Trong khi đó, lãnh đạo các ngân hàng thương mại cho biết cung cầu USD hiện nay không có gì đột biến, thanh khoản của ngân hàng hiện khá tốt. "Tỷ giá USD/VND tăng có thể chịu tác động một phần từ thị trường thế giới", Phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần nhìn nhận.

Lúc 13h40, giờ Hà Nội, chỉ số USD-Index đứng ở mức 99,57 điểm, tăng 0,23 điểm so với phiên trước. Tuần qua, đồng bạc xanh đã tăng so với hầu hết các loại tiền tệ chủ chốt khác và nhiều nhà phân tích cho rằng sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong tuần này khi nền kinh tế Mỹ có những tin tức khả quan còn thị trường Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng nặng nề do việc đóng cửa phòng dịch Covid-19.

Hiện nay dịch bệnh Covid-19 cũng gây khó khăn cho cả Nhật Bản và Hàn Quốc khiến đồng bạc xanh được hưởng lợi từ việc giới đầu tư quay sang làm kênh trú ẩn tài sản an toàn để đối phó với những bất ổn do virus Covid-19 gây ra.

Lệ Chi