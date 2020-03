Các thị trường tài chính hoảng loạn, giới đầu tư bán tháo các loại tài sản để thu tiền về khiến đồng USD trở thành nơi trú ẩn an toàn.

Đồng đôla Mỹ bất ngờ trở thành tài sản an toàn với giới đầu tư trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu hoảng loạn, ngay cả vàng - tài sản được xem là nơi trú ẩn an toàn cũng sụt giảm. Các thị trường khác như chứng khoán cũng đi xuống mạnh khi các nhà đầu tư thanh lý gần như tất cả mọi thứ để lấy tiền mặt. Điều này thúc đẩy giá trị đồng USD không ngừng tăng lên.

Chỉ số USD Index (thước đo sức mạnh của đồng USD) hôm 19/3 tăng 1,47%, lên mức 102,80 điểm. Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng 3 năm của đồng bạc xanh so với một số loại tiền tệ chủ chốt khác. Lúc 9h30, giờ Hà Nội, chỉ số này tạm thời giảm nhẹ 0,35 điểm, về 102,47 điểm.

Giao dịch USD tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Q. Huy.

Trên thị trường trong nước, tỷ giá cũng liên tục tăng. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 23.252 đồng một USD, tăng 10 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua bán đôla Mỹ tại các ngân hàng thương mại tăng khá mạnh. Cụ thể,Vietcombank hiện quanh 23.335 - 23.495 đồng, tăng 120 đồng so với sáng hôm qua.

USD ngân hàng bắt đầu tăng mạnh từ trưa hôm qua khi các nhà băng liên tục điều chỉnh giá, có nơi thay đổi hàng chục lần trong ngày với mức tăng 50-60 đồng.

Đồng bạc xanh tăng mạnh gây áp lực giảm giá lên vàng. Chốt phiên Mỹ tối qua, mỗi ounce vàng thế giới giảm 15 USD về 1.471 USD một ounce.

Nhưng sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng đang có xu hướng đi lên lại. Lúc 9h, giờ Hà Nội, mỗi ounce giao dịch quanh 1.483 USD, tăng 12 USD so với mở cửa. Quy đổi sang tiền Việt, giá thế giới hiện tương đương 41,9 triệu đồng một lượng (chưa thuế, phí, gia công), thấp hơn giá bán vàng trong nước khoảng 4,5-4,7 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của giá vàng thế giới, vàng miếng trong nước sáng nay cũng tăng giảm nhiều chiều. Tập đoàn DOJI niêm yết mỗi lượng SJC quanh 45,95 - 46,35 triệu đồng. So với cuối ngày hôm qua, giá này giảm 150.000 đồng ở chiều bán, nhưng lại tăng 150.000 đồng chiều mua. Chênh lệch hai chiều vì vậy thu hẹp còn 400.000 đồng thay vì 700.000 đồng của phiên hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, giá đầu ngày được mua bán quanh 46 - 46,6 triệu đồng, giảm vài trăm nghìn đồng so với hôm qua. Biên độ mua bán co 250.000 đồng về còn 600.000 đồng.

Lệ Chi