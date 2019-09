Sơn từ Teflon giúp hạn chế chi phí bảo dưỡng, giảm thiểu lãng phí từ dây chuyền sản xuất cũ tại doanh nghiệp.

Teflon là một chất hữu cơ chứa flour, có khả năng chịu nhiệt tốt và không kết dính. Teflon có hệ số ma sát thấp, chỉ 0,04 sau kim cương, không bám dính.

Teflon không bị giòn đi trong không khí lỏng, không mềm trong nước đun sôi, không biến đổi trạng thái ở nhiệt độ -190 độ C đến 300 độ C. Bên cạnh đó, chúng còn có khả năng cách điện trên mức lý tưởng, khả năng chịu nhiệt cao lên tới 250 độ C, nhiệt độ làm việc và nhiệt độ nóng chảy cao,...

Chất liệu của Teflon chịu được hóa chất tốt, chịu được tia cực tím, không thấm nước, không thấm dầu.

Trục rulo sau khi được sơn phủ chống dính Teflon.

Ứng dụng của Teflon

Nhựa Teflon được ứng dụng phổ biến trong các ngành như công nghiệp thực phẩm, y học, ngành hàng không, ngành dệt may trục rulo, ngành cơ khí chế tạo máy (khuân mẫu, khuân ép cao su, khuân ép silicon), ngành sản xuất lốp ô tô nhằm giúp tăng cường khả năng trượt, giảm thiểu tắc nghẽn.dược liệu. Loại nhựa này cũng xuất hiện ở các sản phẩm như nồi niêu chảo, khay bánh, nhà máy bánh mỳ, sản xuất bánh kẹo...

Dao cắt phủ chống dính.

Ngoài ra nó còn được dùng để chế tạo các chi tiết máy như ổ trượt, bạc lót... cần đến độ ma sát thấp, không bám dính và có khả năng chạy rà tốt. Nhựa Teflon tạo ra một chất polymer có độ bền cao, khả năng cách nhieệt tốt, không dẫn cháy, hệ số ma sát nhỏ và có khả năng chống mài mòn tốt.

Nhập khẩu sản xuất sơn

Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Đại Dương hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và sản xuất sơn chống dính PTFA tại Việt Nam. Đại Dương cung cấp các loại sơn chống dính kháng nước, sơn chống dính dùng cho chảo và lò nướng, sơn chống dính dành cho công nghiệp đặc biệt có loại sơn chịu được nhiệt độ đến 800 - 1000 độ C.

Khay bánh được Công ty Đại Dương thực hiện phủ chống dính.

Đại Dương có công nghệ phủ chống dính siêu bền Nano Teflon, có khả năng chống ăn mòn và độ phủ bám dính cao, chịu được nhiệt độ trên 400 độ C.

Ngoài ứng dụng rộng rãi trong các ngành như thực phẩm, y học, ngành hàng không, ngành dệt may trục rulo, ngành cơ khí chế tạo máy, sản xuất lốp ôtô..., sơn của Đại Dươn được ứng dụng được trong ngành y học, thực phẩm. Cụ thể, sơn có thể làm thiết bị y tế, chất bán dẫn hàng dệt may, làm lớp phủ bề mặt kim loại điều trị trong y học, trong thực phẩm.

(Nguồn: Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Đại Dương)