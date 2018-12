Grab và Uber bị phạt 9,5 triệu USD vì vụ sáp nhập ở Singapore / Uber đã nộp hết nợ thuế ở Việt Nam

Uber vừa công bố lỗ 1,07 tỷ USD trong quý III, tăng so với 891 triệu USD quý trước đó, do công ty đầu tư vào các dịch vụ mới, từ giao đồ ăn đến xe scooter. Trong khi đó, doanh thu gần như đứng yên, với chỉ 2,95 tỷ USD, tăng 5% so với quý trước và hơn một phần ba so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là thách thức của Uber khi vừa phải xử lý khoản lỗ khổng lồ, vừa phải tăng trưởng doanh thu - điều nhà đầu tư quan tâm với một hãng công nghệ khi IPO. Uber đến nay vẫn giữ kế hoạch niêm yết năm tới.

Một xe chạy Uber trên đường phố Birmingham (Anh). Ảnh: Reuters

Kỳ vọng của Wall Street với Uber khá cao. Hãng này được định giá khoảng 70 tỷ USD và là startup đắt giá nhất nước Mỹ. Khi IPO năm tới, con số này có thể lên 120 tỷ USD.

"Để chuẩn bị cho IPO và sau đó nữa, chúng tôi đang đầu tư vào tương lai qua các nền tảng, từ giao đồ ăn, giao hàng, xe đạp điện và scooter", Nelson Chai - Giám đốc Tài chính của Uber cho biết.

Tại một diễn đàn công nghệ tuần này, CEO Uber - Dara Khosrowshahi cho biết công ty "có vị thế đặc biệt" để tạo ra các dịch vụ đáp ứng nhiều nhu cầu, ngoài đi chung xe. "Chúng tôi có thể bên bạn cả ngày, từ ăn sáng, ăn trưa đến ăn tối. Tôi cho rằng chúng tôi có thể đóng vai trò lớn trong việc vận chuyển hàng hóa khắp cả nước, và hy vọng là trên thế giới nữa. Mỗi mảng đều là cơ hội khổng lồ, trị giá hàng nghìn tỷ USD"

Uber cũng đang tăng hiện diện trên toàn cầu. Nelson Chai cho biết họ đã đầu tư vào "các thị trường nhiều tiềm năng tại Ấn Độ và Trung Đông - nơi chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu".

Hà Thu (theo CNN)