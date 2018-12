Tỷ phú Thái lập ‘Tập đoàn Bia Sài Gòn’ vốn điều lệ 10 triệu đồng

Người đại diện vốn Nhà nước rời ban điều hành Sabeco / Bình quân mỗi ngày người Việt chi 81 tỷ đồng uống Bia Sài Gòn / Sabeco lập công ty con vốn 10 triệu đồng ngay trước thềm đại hội cổ đông

Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB) vừa thông báo trở thành chủ sở hữu của Công ty TNHH MTV Tập đoàn Bia Sài Gòn. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 31/8 với vốn điều lệ chỉ 10 triệu đồng, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn các loại bia, cồn rượu và nước giải khát.

Giám đốc công ty là ông Teo Hong Keng (quốc tịch Singapore), người đại diện công bố thông tin kiêm Phó tổng giám đốc Sabeco. Doanh nhân này là nhân sự của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, người đứng đầu tập đoàn ThaiBev đã mua lại 53, 59% cổ phần Sabeco từ cuối năm ngoái.

Giữa tháng 7, Sabeco cũng thành lập Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn với vốn điều lệ 10 triệu đồng. Chia sẻ về điều này tại đại hội đồng cổ đông thường niên sau đó không lâu, ông Koh Poh Tiong – Chủ tịch HĐQT Sabeco cho biết động thái này nhằm mục đích là bảo hộ sở hữu trí tuệ, bảo vệ thương hiệu đang dẫn đầu thị phần bia cả nước.

Bia Sài Gòn. Ảnh: Reuters.

Sau khi Bộ Công Thương bán một phần vốn nhà nước cho Công ty TNHH Vietnam Beverage (thuộc ThaiBev) với giá trị 4, 8 tỷ USD, nhân sự cấp cao và danh mục công ty con – liên kết của Sabeco biến động liên tục.

Gần đây nhất, Sabeco quyết định bổ nhiệm ông Trần Nguyên Trung làm Kế toán trưởng công ty này, thay thế ông Nguyễn Tiến Dũng từ ngày 1/9. Sau khi rời ban điều hành, ông Dũng vẫn nằm trong Hội đồng quản trị và nắm giữ 128 triệu cổ phần, tương đương 20% vốn điều lệ Sabeco. Ông Dũng là một trong hai người được Bộ Công Thương cử đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này.

Trước đó, Sabeco cũng đã miễn nhiệm chức vụ tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Nam từ ngày 31/7 và bổ nhiệm ông Neo Gim Siong Bennet thay thế vị trí này.

Sabeco là doanh nghiệp lớn thứ 2 (sau Vinamilk) không có người đại diện vốn Nhà nước trong ban điều hành, nhưng vẫn có hai ghế trong Hội đồng quản trị.

Sabeco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay đạt hơn 4.000 tỷ đồng, giảm 19% so với năm ngoái. Theo lý giải của ban lãnh đạo công ty, kế hoạch kinh doanh thụt lùi là do giá nguyên liệu đồng loạt tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt cũng tăng 5% so với năm trước.

Phương Đông