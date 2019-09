Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được Forbes châu Á gọi tên trong top 25 nữ doanh nhân quyền lực châu Á, công bố ngày 24/9.

CEO Vietjet đồng thời góp mặt trên trang bìa của ấn phẩm đặc biệt công bố danh sách Asia's Power Businesswomen 2019.

Tỷ phú Phương Thảo (bìa phải) trên bìa tạp chí Forbes số đặc biệt Asia's Power Businesswomen 2019.

Theo Forbes châu Á, bà Nguyễn Thị Phương Thảo làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ duy nhất khởi nghiệp và điều hành một hãng hàng không lớn hàng đầu Việt Nam - Vietjet Air. Thành công trong vai trò lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn giúp bà trở thành nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam và nữ tỷ phú tự thân giàu có nhất khu vực Đông Nam Á. Giá trị tài sản ròng lên tới 2,5 tỷ USD.

Asia's Power Businesswomen của Forbes châu Á tôn vinh các nữ doanh nhân quyền lực. Khởi động từ năm 2012, danh sách nhiều lần thay tên và chuyển đổi các tiêu chí đánh giá để phản ánh thực tế chuyển động của các nữ doanh nhân trong khu vực. Đơn cử năm 2013 danh sách có tên Women In The Mix và năm 2018 là The Emergent 25.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet.

Các đại diện năm nay đến từ nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Việt Nam... được đánh giá xuất sắc trong các hoạt động kinh tế, vượt qua những định kiến và phá vỡ các rào cản đối với phái nữ để tạo dựng thành công trong lĩnh vực của mình. Forbes kỳ vọng danh sách nữ doanh nhân quyền lực sẽ truyền cảm hứng, góp phần tôn vinh những nhân vật góp phần phát triển kinh tế khu vực, thế giới.

Cùng với bà Phương Thảo xuất hiện trang bìa ấn phẩm đặc biệt còn có Tan Hooi Ling - đồng sáng lập, COO của Grab, doanh nghiệp trị giá 14 tỷ USD. Doanh nhân 35 tuổi, có bằng MBA đại học Harvard (Hoa Kỳ) đã cùng với người đồng sáng lập Anthony Tan thu về hơn 9 tỷ USD kể từ khi Grab ra mắt năm 2012. Là giám đốc vận hành, bà Tan tập trung vào việc tăng thị phần tại 8 quốc gia và 336 thành phố mà Grab đang hoạt động.

Tỷ phú tiếp theo được Forbes châu Á đặt lên trang bìa là Akiko Naka - nhà sáng lập trang web tìm kiếm việc làm Wantedly (Nhật Bản). Doanh nghiệp IPO năm 2017. Đến nay, vốn hóa thị trường của công ty lên đến 29 tỷ yên.

Bà Falguni Nayer - nhà sáng lập và CEO Nykaa (Ấn Độ) là mảnh ghép cuối cùng trên trang bìa ấn phẩm. Năm 2012, bà đầu tư 2 triệu USD và cho ra đời thương hiệu bán lẻ mỹ phẩm Nykaa. Hiện Nykaa có 46 cửa hàng tại khắp Ấn Độ và 45 triệu lượt khách ghé thăm website và app mỗi tháng.

Bảo An