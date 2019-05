Các hãng hàng không Mỹ có tỷ lệ đúng giờ 79,48%, trong khi tại Việt Nam Jetstar 81,5%, Vietjet 84,2%, Vietnam Airlines 89,2%.

Năm 2018, ngành hàng không Việt Nam vận chuyển gần 50 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với năm 2017. Trong đó, đơn vị tư nhân Vietjet vận chuyển hơn 23 triệu lượt khách, tăng gần 40% cho với năm 2017.

Bốn hãng hàng không Việt Nam đã khai thác 296.516 chuyến bay, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và gồm 81.200 chuyến quốc tế đến châu Á, châu Âu và châu Úc. Trong đó, Vietjet khai thác 118.923 chuyến, tăng 21,8% so với cùng kỳ 2017. Số chuyến Jetstar Pacific và Vasco cũng tăng lần lượt 8,2% và 11,1% so với cùng kỳ. Vietnam Airlines có số chuyến bay khai thác trong năm 2018 là 128.236 chuyến.

Theo xếp hạng của OAG- Official Aviation Guide (chuyên về thống kê dữ liệu khai thác) về chỉ số đúng giờ của 250 hãng hàng không lớn nhất thế giới năm 2018, Qatar Airways (Qatar) đạt 85,17%, KLM (Hà Lan) 84,52%, All Nippon Airways (Nhật Bản) là84,43%, Singapore Airlines (Singapore) là 83,46%, Delta Air Lines (Mỹ) là 83,08%, Emirates (UAE) là 81,44%...

Còn số liệu của Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) ghi nhận Vasco có tỷ lệ chuyến bay đúng giờ cao nhất năm 2018 với 96,6%, xếp thứ hai là Vietnam Airlines 89,2%, tiếp đến Vietjet 84,2% và Jetstar Pacific 81,5%. Như vậy tỷ lệ đúng giờ (OTP) của các hãng hàng không Việt Nam không hề thua kém so với những hãng lớn trên thế giới.

Tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong năm 2018 với gần 1,1 triệu chuyến bay khai thác, số chuyến bay đúng giờ cũng chỉ đạt 79,48%, tương đương với trung bình cứ mỗi 5 chuyến bay thì có một chuyến bay chậm giờ.

Thực tế, khó quốc gia nào hoặc hãng hàng không nào thực hiện 100% chuyến bay đúng giờ bởi phụ thuộc vào các yếu tố khách quan, giới hạn kỹ thuật, hạ tầng, công nghệ, con người... Các hãng hàng không đều nỗ lực để tăng tỷ lệ chuyến bay đúng giờ nhằm hạn chế những thiệt hại về kinh tế cho chính hãng hàng không, cho khách hàng và cả nền kinh tế.

Liên quan đến tỷ lệ hủy chuyến, Vasco đứng đầu với 1,5%, xếp thứ hai là Jetstar 0,5%, Vietnam Airlines 0,2% và Vietjet có tỷ lệ chuyến bay hủy thấp chỉ 0,1%.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã thực hiện các cuộc kiểm tra thường kỳ đối với các hãng hàng không nội địa. Các hãng hàng không đã có các giải pháp để làm giảm tình trạng chậm, hủy chuyến cũng như nỗ lực nâng cao chất lượng công tác xây dựng lịch bay, cải tiến công tác điều hành bay, tăng cường công tác đảm bảo kỹ thuật bay, bố trí nhân viên trợ giúp khách chưa làm thủ tục tại khu vực làm thủ tục trước giờ đóng quầy 15 phút, thông tin cho các bộ phận an ninh, xuất nhập cảnh, hải quan hỗ trợ khách hoàn thiện các thủ tục sớm để không ảnh hưởng tới giờ khởi hành của chuyến bay... Phần lớn các tồn tại được chỉ ra trong quá trình kiểm tra trước đó đã được các hãng hàng không nhanh chóng khắc phục.

Trong bản kết luận kiểm tra định kỳ các hãng hàng không, Cục Hàng không cho biết về cơ bản các hãng hàng không đã thực hiện tương đối đầy đủ trách nhiệm của người vận chuyển trong việc phục vụ hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm hủy như ban hành đầy đủ các văn bản, quy trình triển khai phục vụ hành khách, cung cấp thông tin về tình trạng chuyến bay, thực hiện tốt công tác giải quyết các khiếu nại của khách hàng...

Các kết quả khai thác của hàng không Việt Nam trong năm 2018 ghi nhận con số tích cực, cho thấy nhu cầu đi lại bằng máy bay của người dân là rất lớn, có tiềm năng và cơ hội để phát triển hơn nữa. Để đảm bảo an toàn khai thác cũng như đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng đòi hỏi nỗ lực không chỉ của các hãng hàng không mà còn từ cơ quan quản lý, cảng hàng không, điều hành bay, điều hành mặt đất, lực lượng an ninh, hải quan xuất nhập cảnh, đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất, xăng dầu, kỹ thuật.... Tất cả cùng phối hợp cho những chuyến bay an toàn, đúng giờ của ngành hàng không.

Bảo An