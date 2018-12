Thống đốc Lê Minh Hưng: 'Tỷ giá ổn định làm giảm áp lực trả nợ nước ngoài' / Phó thủ tướng: 'Việt Nam không chủ trương phá giá tiền đồng'

Theo đánh giá của chuyên viên phân tích HSC, tỷ giá đồng bạc xanh có ảnh hưởng lớn đến dự trữ ngoại hối của Việt Nam. Phần lớn dự trữ ngoại hối được tích lũy khi đồng USD mất giá so với các đồng tiền lớn khác và ngược lại, dự trữ giảm khi chỉ số đôla và tỷ giá USD/VND tăng đáng kể.

Dự trữ ngoại hối tích lũy gần đây, theo công ty chứng khoán này, là từ các khoản đầu tư gián tiếp nước ngoài, thay vì từ thặng dư thương mại hay kiều hối.

Tỷ giá đồng bạc xanh liên ngân hàng tiếp tục tăng trong tuần gần nhất và đóng cửa ở mức 23.356 đồng, tăng 11 đồng so với tuần trước đó và tăng 634 đồng (tương ứng 2,84%) kể từ đầu năm. Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do đang giao dịch tại 23.455 đồng, giảm 5 đồng so với tuần trước đó nhưng tăng 740 đồng (3,36%) so với đầu năm.

"Chúng tôi tin rằng tiền đồng chịu ảnh hưởng lớn từ USD với mức mất giá hàng năm là 1,6% và chịu tác động một phần bởi các đồng tiền mạnh khác, đặc biệt là đồng EUR và CNY", chuyên viên phân tích của HSC bình luận.

Minh Sơn