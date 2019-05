Giá đồng bạc xanh trên kênh chính thức bất ngờ bật tăng mạnh hơn 80 đồng so với hôm qua.

Đầu ngày, Ngân hàng Nhà nước áp tỷ giá trung tâm ở ngưỡng 23.054 đồng, giảm 2 đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, trên biểu tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại, giá bán ra đồng bạc xanh bất ngờ tăng mạnh.

Ngân hàng Vietcombank chiều nay giữ giá bán ra ở mức 23.450 đồng và mua vào ở mức 23.330 đồng, tăng 85 đồng cả hai chiều so với hôm qua. VietinBank đặt giá bán ra đồng bạc xanh sáng nay ở ngưỡng 23.442 đồng và tăng lên 23.460 đồng vào cuối giờ chiều, cũng tăng hơn 80 đồng cả hai chiều.

Thuộc nhóm cao nhất thị trường, Sacombank cũng nâng giá bán USD lên ngưỡng 23.460 đồng, trong khi các nhà băng khác như Eximbank, SCB giữ giá bán đồng bạc xanh trong khoảng 23.440-23.450 đồng, tăng 60-70 đồng so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, các điểm giao dịch cũng nâng giá bán ra USD khoảng 100 đồng so với hôm qua, tuy nhiên giá bán ra vẫn thấp hơn khoảng 30 đồng so với kênh chính thức.

Các điểm mua bán ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội) đầu giờ chiều nay áp giá bán ra USD ở ngưỡng 23.410-23.420 đồng, trong khi mua vào ở ngưỡng 23.370-23.375 đồng.

Trong báo cáo trái phiếu đầu tuần, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng những diễn biến mạnh, khó lường của tỷ giá gần đây chủ yếu xuất phát từ các thông tin vĩ mô quốc tế liên quan đến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung leo thang trở lại.

Cuối tuần trước, tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức tăng mức thuế từ 10% lên 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng trả đũa. "Cuộc chiến thương mại căng thẳng đã làm tỷ giá các đồng tiền bị biến động tương đối mạnh, đặc biệt là CNY và đồng tiền tại các nước mới nổi và cận biên, trong đó có VND", nhóm phân tích của BVSC viết trong báo cáo gửi nhà đầu tư.

Trước đó, một số chuyên gia cho rằng, đợt biến động mạnh của tỷ giá chủ yếu do yếu tố tâm lý, được tác động từ những diễn biến bất thường trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, hầu hết ý kiến đều cho rằng tỷ giá USD/VND năm 2019 chỉ biến động trong biên độ 2-3%.

Minh Sơn