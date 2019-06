Giá dầu ăn giảm, tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung là nguyên nhân khiến hoạt động kinh doanh của Tường An gặp khó.

Chia sẻ tại đại hội cổ đông Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An ngày 10/6, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thị Hạnh cho biết, năm nay tình hình kinh tế và khu vực tiếp tục khó khăn. Đặc biệt, tác động của chiến tranh thương mại Mỹ -Trung khiến rủi ro về lãi suất, tỷ giá gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá nguyên liệu dầu ăn làm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giảm sút.

Do đó, 5 tháng đầu năm doanh thu của công ty đạt 1.400 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận đạt trên 50 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ nhờ chủ động nguồn nguyên liệu và đẩy mạnh phát triển sản phẩm cao cấp. Mặc dù công ty đang nhập nguyên liệu từ Malaysia và Indonesia nhưng chênh lệch tỷ giá giữa USD/MYR và VND/MYR khá cao khiến chi phí tăng, lãi giảm.

Giá dầu liên tục giảm sâu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Tường An.

Do đó, năm 2019, Tường An đặt kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với 3.854 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với 2018; lợi nhuận trước thuế bằng với kết quả đạt được của năm ngoái là 136 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 20%.

Theo lãnh đạo công ty này, sản phẩm cao cấp là nhóm có lợi nhuận bền vững. Nếu 6 tháng cuối năm hoạt động kinh doanh của mảng này đem lại doanh thu và lợi nhuận tốt thì doanh nghiệp sẽ cân nhắc tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông. Song song với kế hoạch phát triển sản phẩm cao cấp, công ty sẽ đẩy mạnh hệ thống phân phối, mở rộng và thâm nhập ngành hàng mới.

Năm nay công ty thông qua trả thù lao cho hội đồng quản trị ở mức 300 triệu đồng một năm và 96 triệu đồng cho ban kiểm soát.

Năm 2018, Tường An đạt doanh thu thuần 4.408 tỷ đồng, tăng 1,64% so với 2017. Trong đó doanh thu tăng lên chủ yếu đến từ phân khúc cao cấp. Lợi nhuận sau thuế đạt 136 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ do tác động của tỷ giá và giá dầu liên tục giảm.

Theo báo cáo ngành, thị trường dầu ăn trong nước đạt doanh thu 25.000 tỷ đồng trong 2018. Mức độ tiêu thụ này còn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Do vậy, tiềm năng của ngành dầu dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 5 năm tới và dự báo đạt được quy mô 34.000 tỷ đồng vào 2023.

Thi Hà