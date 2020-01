Hơn 180 học sinh TP HCM vừa tham gia chung kết 2 cuộc thi tiếng Anh "You Can Do It" và "Youth Never Say Can’t".

Trung tâm Ngoại ngữ Khoa Trí (SKT) và Anh ngữ Smart Learn (SL) vừa tổ chức vòng chung kết 2 cuộc thi "You Can Do It" và "Youth Never Say Can’t" lần thứ 9 tại sân khấu kịch Phú Nhuận (TP HCM).

Ban tổ chức vinh danh các du học sinh xuất sắc và các học viên có thành tích cao trong kỳ thi IELTS

Hơn 180 thí sinh từ 3 tuổi đến 22 tuổi đã xuất sắc vượt qua các vòng thi bán kết và vào vòng chung kết. Năm nay, ban tổ chức có sự đổi mới trong việc trao giải thưởng.

Giải cao nhất cuộc thi "You Can Do It" được trao theo các tiết mục xuất sắc cho các em từ 3 đến 13 tuổi. Theo đó, giải nhất khối lớp ABC - em Nguyễn Ngọc Bảo Hân, khối lớp Starters - em Lưu Thanh Băng, khối lớp Movers - em Nguyễn Chấn Hưng. Ở khối lớp Flyers, giải nhất thuộc về em Phạm Vũ Thùy Anh và em Trần Gia Linh giải nhất khối lớp KET.

Tiết mục biểu diễn Legend of Mountain God and Sea God

Bài dự thi "A trip to America" của 3 em Trần Đoàn Minh Hoàng (6 tuổi), Đoàn Lê Thuỳ Lâm (9 tuổi), Mai Vĩnh Khang (7 tuổi) đã đạt giải thuyết trình ấn tượng.

Đối với cuộc thi "Youth Never Say Can’t", sau 2 phần thi thuyết trình và vấn đáp, kết quả giải nhất đã thuộc về em Nguyễn Dương Nhật Hoàng, giải nhì là Bùi Ngọc Nam Anh và giải ba thuộc về Nguyễn Phúc An Khang.

Bà Nguyễn Xuân Hưng (phải) phụ huynh của 2 du học sinh tại Mỹ phát biểu tại cuộc thi.

Tại sự kiện có sự hiện diện của các du học sinh, cựu học sinh của Khoa Trí và Smart Learn. Những học viên đều đạt thành tích cao trong các kì thi TOEIC & IELTS; và trong số đó nhiều học viên giành học bổng giá trị để du học và làm việc tại các công ty, tập đoàn lớn của nước ngoài.

Bà Đoàn Thị Thu Thủy, Giám đốc Trung tâm SKT và SL chia sẻ, khi tham gia các cuộc thi này các em rèn luyện cho bản thân sự tự tin thể hiện trong suy nghĩ, quan điểm cũng như khả năng thuyết trình trước đám đông. "Việc phải trình bày phần thi theo thể lệ mới năm nay càng tăng cường cho các em khả năng tổ chức, kỹ năng làm việc đội nhóm, là những kỹ năng mềm không thể thiếu trong xã hội hiện đại", bà nói.

Cuộc thi được tổ chức thường niên với sự đồng hành, tài trợ của các doanh nghiệp và sự chung tay góp sức của phụ huynh và học viên.

(Nguồn: Trung tâm Ngoại ngữ Khoa Trí)