Ông Trump cho biết, ngày 25/8, phía Trung Quốc đã gọi điện cho quan chức thương mại Mỹ đề xuất nối lại đàm phán.

"Phía Trung Quốc đã gọi điện cho quan chức thương mại của chúng tôi và nói rằng 'Hãy quay lại bàn đàm phán'", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm nay tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp. Vì thế, hai bên sẽ sớm nói chuyện với nhau và ông gọi đây là "diễn biến rất tích cực" với thế giới. "Tôi nghĩ rằng họ muốn làm điều gì đó. Họ đã thiệt hại rất nặng nề, nhưng hiểu rằng đây là điều đúng đắn cần làm. Tôi tôn trọng họ", ông nói.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cũng cho biết hôm nay rằng, Bắc Kinh sẵn sàng đàm phán với Washington."Chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề thông qua tham vấn, hợp tác bằng thái độ điềm tĩnh và kiên quyết phản đối leo thang chiến tranh thương mại", ông phát biểu tại hội nghị công nghệ hôm nay ở thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc.

Trung Quốc và Mỹ bắt đầu đàm phán thỏa thuận thương mại từ năm ngoái, nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc chiến thuế đã kéo dài hơn một năm qua. Việc này được tổ chức luân phiên tại hai nước, nhưng nhiều lần gián đoạn vì các động thái leo thang căng thẳng.

Tháng 9/2018, đàm phán đình trệ sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế nhập khẩu lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc và Trung Quốc cũng áp thuế đáp trả. Sau khi lãnh đạo hai nước thống nhất đình chiến tại G20, đàm phán mới được khôi phục. Đến tháng 5, quá trình này bị ngừng lại, khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc thay đổi cam kết trước đó trong thỏa thuận. Cuối tháng 7, việc đàm phán mới được nối lại, nhưng không đạt tiến triển đáng kể.

Đồ hoạ tóm tắt hơn một năm thương chiến của Mỹ - Trung Quốc (Click vào ảnh để xem chi tiết)

Tại G7, Trump đã ám chỉ "hối tiếc vì không đánh thuế Trung Quốc cao hơn" và hôm qua còn cho biết có thể tuyên bố chiến tranh thương mại với Trung Quốc là tình trạng khẩn cấp quốc gia nếu muốn. "Xét trên nhiều phương diện, đây đúng là tình huống khẩn cấp", ông nói, "Họ đánh cắp bản quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ với quy mô 300-500 tỷ USD mỗi năm. Chúng tôi cũng mất gần 1.000 tỷ USD mỗi năm trong nhiều năm liền".

Bên lề G7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng chỉ trích Trung Quốc vì các động thái thương mại bất công. "Chúng tôi đâu có thương mại tự do với họ", ông nói, "Đây là đường một chiều. Họ được tự do thâm nhập thị trường Mỹ, đầu tư vào Mỹ, làm ăn với công ty Mỹ. Còn chúng tôi thì không. Đó là lý do đẩy cả hai vào tình huống hiện tại. Nếu Trung Quốc đồng ý một mối quan hệ công bằng và cân bằng, chúng tôi sẽ ký thỏa thuận trong một giây".

Hôm thứ sáu, Trump tuyên bố nâng thuế thêm 5% với khoảng 550 tỷ USD hàng Trung Quốc. Động thái này nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp thêm thuế nhập khẩu với 75 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ.

Hà Thu (theo CNBC)