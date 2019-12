Với cách điều hành của ông Trump, viễn cảnh nền kinh tế kém sáng sủa có thể vẫn tiếp diễn nhưng "trớ trêu" là chứng khoán Mỹ được dự đoán tăng tiếp.

Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục trong năm 2019. Theo phân tích của CNN, sự hỗn loạn của thị trường sẽ còn trong năm sau, nhưng giá cổ phiếu thì có khả năng vẫn tăng tiếp.

Và đây là những gì các nhà đầu tư nghĩ về viễn cảnh năm 2020.

Cuộc chiến thương mại

Chưa đầy một tháng còn lại của năm 2019, các nhà đầu tư vẫn đang tự hỏi nên tập trung vào điều gì tiếp theo. Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc vẫn là chủ đề trọng tâm. Nó chưa được giải quyết và hứa hẹn sẽ tiếp tục vào năm tới.

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết có thể phải đến sau cuộc bầu cử năm 2020 để đạt được thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, bất chấp hai nước đã đồng ý nhanh chóng đạt được thỏa thuận giai đoạn một. Cho đến nay, nó vẫn chưa được ký kết.

Ông Donald Trump nói chuyện với phóng viên tại Maryland vào tháng 9/2019. Ảnh: Reuters

Kinh tế Mỹ chậm lại

Một chủ đề khác khiến các nhà đầu tư và doanh nghiệp Mỹ suy nghĩ không kém là nền kinh tế nước này đang chậm lại trong năm nay. Tuy nhiên, lo lắng về suy thoái cận kề không còn nhiều. Thậm chí, có nhìn nhận rằng, nền kinh tế chậm lại thì cũng không nhất thiết sẽ suy thoái vì thị trường lao động Mỹ đang rất mạnh mẽ.

Sau khi GDP tăng mạnh hơn mức trung bình giai đoạn đầu năm thì tăng trưởng khi GDP thời gian còn lại duy trì quanh mức 2%. Các nhà kinh tế dự đoán tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ sẽ chậm lại, dưới 2% vào năm tới, theo một báo cáo tháng 11 từ Cục Dự trữ Liên bang St. Louis.

Động thái của Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 3 lần vào năm 2019 để tái tạo năng lượng cho nền kinh tế. Thường sẽ mất một thời gian để chính sách của Fed thẩm thấu vào nền kinh tế. Cơ quan này đang quan sát mức độ cải thiện. Nếu diễn biến vẫn chậm hoặc tệ hơn thì Fed sẽ tiếp tục hành động vào năm tới.

Lãi suất thấp hơn là một phần nguyên nhân thúc đẩy cổ phiếu tăng cao trong năm 2019. Các chính sách cắt giảm thuế cho doanh nghiệp của Trump từ năm 2017 cũng đã tạo lực đẩy cho thị trường, đặc biệt là trong nửa đầu năm 2019.

Đó là lý do bất chấp những "hoảng hốt" về chiến tranh thương mại, lo sợ về suy thoái kinh tế và tác động của các vấn đề chính trị như quốc hội luận tội Trump, S&P 500 đã tăng hơn 25% và có năm phong độ tốt nhất kể từ 2013. Cùng với đó, chỉ số Dow Jones cũng đã tăng khoảng 20% trong năm nay.

"Sự kết hợp của một Fed ôn hòa và lợi ích của chính sách tài khóa đã giúp chỉ số Dow Jones đạt mốc 28.000 điểm. Nền kinh tế không tốt, nhưng chúng ta đang thấy nhiều dấu hiệu sản xuất có thể chạm đáy trên toàn cầu. Sự suy giảm này không phải là một cuộc suy thoái như nhiều người lo ngại vào đầu năm nay", Ryan Detrick, chiến lược gia thị trường cao cấp của LPL Financial bình luận.

Công nghiệp sản xuất

Căng thẳng Mỹ - Trung đã đè nặng lên thương mại và sản xuất toàn cầu trong năm nay. Vẫn chưa rõ khi nào khó khăn kết thúc, hay phục hồi diễn ra hoàn toàn.

Bốn tháng qua, hoạt động của các nhà máy Mỹ đã thu hẹp. Tuy nhiên, nền kinh tế Mỹ ít phụ thuộc vào sản xuất mà chủ yếu nhờ tiêu dùng, khác với nền kinh tế Đức.

Khách hàng mua sắm dịp Black Friday tại cửa hàng Target ở Chicago vào tháng 11/2019. Ảnh: Reuters

Trên toàn cầu, hoạt động sản xuất vẫn đang thu hẹp, phần lớn do xung đột thương mại chưa dứt. Tuy nhiên, mức độ suy giảm trong tháng 11 đã thấp hơn so với đầu năm. Chỉ số PMI toàn cầu tháng trước do JPMorgan tính toán là 49,8 điểm, ngay dưới mốc quan trọng 50 điểm, đại diện cho ranh giới giữa tăng trưởng và suy giảm.

Suy thoái kinh tế toàn cầu

Nền kinh tế thế giới có thể giảm tốc vào năm 2020. Vài dự đoán cho rằng, tăng trưởng GDP toàn cầu có thể giảm xuống dưới xu hướng dài hạn, tức vào khoảng 3% hàng năm. Điều này không phải là nền tảng tuyệt vời cho kinh tế Mỹ hoặc thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán Mỹ

Nhưng miễn là Mỹ đang phát triển với tốc độ nhanh hơn so với nhiều đối thủ thì chứng khoán Mỹ có thể sẽ tiếp tục tương đối hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, năm 2020 sẽ thiếu một động lực quan trọng. Đó là lợi ích từ việc cắt giảm thuế của ông Trump sẽ giảm đi. Thay vào đó, thị trường sẽ chứng kiến sự bất ổn xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Phiên An (theo CNN)