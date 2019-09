THÁI NGUYÊN - Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) được biết đến là một doanh nghiệp kinh doanh chậm mà chắc trong 40 năm qua.

Chiến lược phát triển bền vững

Từ một xí nghiệp may với 2 chuyền sản xuất nhận viện trợ từ Đông Âu, đến nay TNG đã trở thành một trong 10 doanh nghiệp dệt may hàng đầu Việt Nam. Công ty có 12 nhà máy may, 2 chi nhánh phụ trợ, 243 chuyền may, 40 cửa hàng thời trang, đại lý trên khắp cả nước và một văn phòng đại diện tại New York (Mỹ)...

Trong hành trình 40 năm phát triển, TNG được biết đến là một doanh nghiệp làm chậm mà chắc. "Có thể vừa thức thời, nhạy bén nhưng cũng không bao giờ vội vã đưa ra những quyết định chỉ vì lợi nhuận. Bởi vì Ban tổng giám đốc luôn hiểu rằng những quyết định tác động trực tiếp đến đời sống của 16.000 người đã sát cánh, tin tưởng TNG", lãnh đạo doanh nghiệp nói.

Hình ảnh 3D nhà máy may Võ Nhai tiêu chuẩn xanh Lotus.

Tại công ty có những người gắn bó từ thời khai sơ, có những gia đình nhiều thế hệ ông bà, cha mẹ, con cái đã và đang cống hiến cho công ty. Theo vị đại diện, để làm tử tế và minh bạch, TNG luôn cân lên đặt xuống những quyết định mang tính tổng thể, chiến lược - chọn lựa những điều thực sự tốt cho người lao động, cho cộng đồng và khách hàng. Suốt nhiều năm qua, TNG quan tâm, đảm bảo cuộc sống cho người lao động, tích cực đóng góp cho xã hội thông qua các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo... số tiền lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

Chọn phát triển bền vững, TNG theo đuổi phương châm "phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường" nghiên cứu và từng bước áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững. Năm 2019-2020, dự án nhà máy xanh theo tiêu chuẩn Leed, Lotus của TNG sẽ được triển khai với các tiêu chí: tiết kiệm năng lượng; tiết kiệm nguồn nước; sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; xây dựng hệ sinh thái xanh; quản lý chất thải và ô nhiễm; trang bị tiện nghi và đảm bảo sức khỏe cho người lao động; quản lý môi trường...

Hình ảnh 3D nhà máy may Đồng Hỷ tiêu chuẩn nhà máy xanh LEED.

Nhờ đó, trong suốt 4 thập kỷ, TNG đạt nhiều thành tựu về tăng trưởng. Riêng năm 2018, tổng doanh thu công ty là 3.500 tỷ đồng; lợi nhuận 175 tỷ đồng. Khoạch doanh thu năm 2019 là 4.154 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng.

Công ty được ghi nhận bằng hàng loạt danh hiệu như "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam", "Top 10 doanh nghiệp lớn nhất nghành dệt may Việt Nam". "Top 5 doanh nghiệp bền vững". Năm 2018 tập đoàn được chính phủ trao tặng cờ thi đua và chứng nhận Doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu 2017-2018...

Phát triển những dự án bất động sản xanh, tiện ích

2009 trước khi TNG lên sàn chứng khoản Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thời đã định hướng TNG sẽ không dừng chân ở gia công may mặc mà còn xây dựng, phát triển những dự án xanh, dự án tiện ích mang đến giá trị cho con người TNG, cho cư dân và cho cộng đồng tỉnh Thái Nguyên. Sự xuất hiện của công ty con TNG Eco Green và dự án TNG Village chính là viên gạch đầu tiên để ông tiếp tục thực hiện sứ mệnh và đưa TNG đến một sân chơi lớn hơn.

Tầng mái toà nhà TNG Village.

Từ một xí nghiệp nhà nước với 40 năm trong nghành may mặc, TNG thấu hiểu ước mơ an cư lạc nghiệp có một mái ấm cho cả gia đình của người lao động ở TNG nói riêng và của người dân Thái Nguyên nói chung. TNG Village lấy cảm hứng từ làng xóm xanh, một nơi để sống tiện nghi, đầy đủ tiện ích mà vẫn giữ gìn giá trị làng xóm thân tình, gắn kết. Mỗi ngôi nhà không chỉ dừng lại là nơi che mưa che nắng mà nó đáp ứng được những nhu cầu tinh thần, nâng cao chất lượng sống của chủ nhân. Nằm ở vị trí trung tâm nhưng TNG vẫn mạnh tay đầu tư hàng loạt các tiện ích cao cấp dành riêng cho cư dân để không cần ra khỏi nơi mình sống, mỗi người vẫn có những trải nghiệm sống tốt nhất.

TNG Village có giá từ 495 triệu đồng một căn; ngoài ra ngân hàng cho vay 70% giá trị với lãi suất ưu đãi 0% trong vòng 12 tháng. Mỗi tháng chỉ cần tiết kiệm 4.5 triệu, bất cứ ai cũng hoàn thành mơ ước sở hữu mái ấm cho riêng mình. TNG cũng đi ngược lại xu hướng bán nhà trên giấy khi căn hộ TNG Village đang trong quá trình hoàn thiện và sẵn sàng cho khách hàng dọn vào ở vào đợt mở bán ngày 12/10 tới.

Hình ảnh 3D toà nhà TNG Village.

Ngoài các dự án nhà ở thương mại, TNG có kế hoạch xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Theo kế hoạch, năm 2020-2024, công ty sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án tòa nhà TNG Village tiếp theo với tổng số lên đến 1.000 căn hộ, diện tích từ 40m2 đến hơn 200m2 đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động. Công ty có biết, dự án khu đô thị Xanh TNGreen rộng 20ha nằm trong khu công nghiệp Sơn Cầm 70 ha sẽ được triển khai trong thời gian tới.

