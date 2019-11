Hàng nghìn sản phẩm trưng bày đều làm từ rác thải nhựa của khách hàng thu gom tại siêu thị Lotte Mart.

Lotte Mart vừa tổ chức triển lãm: "Sáng tạo tác phẩm nghệ thuật từ chai nhựa", diễn ra trong tháng 10. Triển lãm nằm trong chuỗi dự án Eco Green, thuộc chiến dịch giảm thiểu rác thải nhựa diễn ra tại các hệ thống siêu thị Lotte Mart trên toàn quốc.

"Lotte Mart luôn muốn kiến tạo những giá trị nhân văn cho cộng đồng, góp phần giảm thiểu chất thải gây hại ra môi trường cũng như kêu gọi sựu chung tay hành động vì một hành tinh xanh", đại diện Lotte Mart nói về ý nghĩa của chương trình.

Tại buổi triển lãm, số chai nhựa được tái sử dụng lên đến 24.534 sản phẩm. Tất cả đều được thu từ nguồn rác thải của khách hàng tại siêu thị. Đại diện Lotte Mart, triển lãm còn đạt nhiều kỷ lục về kích thước của tác phẩm nghệ thuật tạo ra từ rác thải, quy mô triển lãm với độ phủ trên hệ thống 14 siêu thị khắp cả nước.

Chỉ trong 2 tuần ra mắt, triển lãm thu hút khoảng 6 triệu lượt khách hàng thuộc mọi lứa tuổi tới tham quan, có cùng sự quan tâm tới vấn đề môi trường.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Nhiều sản phẩm sáng tạo, ý nghĩa được trưng bày qua triển lãm. Tại Nha Trang, tác phẩm "Ocean Now and Then" mang tính tương phản, giữa hình ảnh đại dương năm 2010 trong xanh với đàn cá bơi lội tung tăng, đối lập với năm 2050 là một đại dương chỉ một "màu" rác thải.

Ở Cầu Giấy, tác phẩm mang tên "Chú cá voi" tái hiện hình ảnh biển cả, xung quanh bao phủ đầy túi ni lông và chai nhựa. Hay tác phẩm "Save our sea" tại Đống Đa, thể hiện bức tranh về các loài sinh vật biển hằng ngày sống chung với rác thải nhựa do con người thải ra môi trường.

"Tôi rất ấn tượng với các hoạt động vì môi trường nhất quán và đầy ý nghĩa của chuỗi siêu thị Lotte Mart. Khi tận mắt đến đây, nhìn các tác phẩm nghệ thuật làm từ nhựa tái chế, tôi càng tin tưởng hơn vào cam kết của siêu thị Lotte Mart trong lộ trình giảm thiểu rác thải nhựa tại siêu thị, góp phần tạo ra một hành tinh xanh, sạch hơn", anh Lê Văn Hiệp (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

(Nguồn: Lotte Mart)