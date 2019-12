Trước Tết gần một tháng, nhiều loại hoa quả đã rục rịch tăng giá, một số mặt hàng chất lượng còn giảm so với năm ngoái do thời tiết xấu.

Nhóm trái cây đang tăng giá mạnh là thanh long, xoài, mãng cầu, dừa và bưởi. Chị Hoa, tiểu thương kinh doanh tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp) cho biết, thanh long đang tăng giá gấp đôi lên 15.000 đồng (ruột trắng) và 35.000 đồng (ruột đỏ). Tuy nhiên, hàng ruột đỏ đang khan hàng nên mỗi lần về chỉ được khoảng vài kg. Riêng với xoài, mãng cầu, dừa, bưởi, mỗi kg tăng thêm 5.000-10.000 đồng.

Sạp trái cây trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp). Ảnh: Hồng Châu.

Theo chị Hoa, năm nay xoài Việt xuất khẩu nhiều sang nước ngoài nên hàng tuyển khá ít. Nhiều khách đã đặt hàng chưng tết nhưng chị Hoa chưa dám báo giá vì lượng trái cây ít, lo sợ giá leo thang. Bưởi - món được ưa chuộng năm nay - cũng bị ảnh hưởng thời tiết. Nếu năm ngoái, thời điểm này bưởi chỉ 35.000 đồng một kg, nay đã lên 45.000 đồng và 60.000 đồng đối với hàng tuyển chọn.

Thừa nhận nhiều loại trái cây đã nhích lên để đón Tết, chị Lan, chủ sạp trái cây trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp) cho biết, năm nào cũng đặt hàng nhà vườn khoảng 1.000 trái bưởi ở miền Tây. Tuy nhiên, năm nay số lượng giảm một nửa vì nhà vườn cho hay hàng tuyển không nhiều. Năm nay bưởi đậu quả không cao. Do đó, nếu đặt cọc 90% giá bán thì nhà vườn mới nhận để hàng.

Là chủ vườn bưởi ở Hậu Giang, ông Thành cho biết, không chỉ vườn nhà ông mà các hộ trồng bưởi năm xuất cũng giảm 30%. Đặc biệt là những trái đẹp khá hiếm vì ngập mặn nên chất lượng không bằng năm ngoái. Năm nay, một cây ông chỉ có khoảng 10-15 trái đẹp, giảm 50% so với năm ngoái.

Theo Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP HCM), lượng trái cây về chợ chưa tăng. Tuy nhiên, lượng một số loại trái cây như bưởi, thanh long giảm mạnh. Do đó, các sản phẩm này đang tăng 5.000 đồng một kg so với tuần trước đó. Dự báo, cận tết giá trái cây sẽ tăng mạnh do nguồn cung giảm.

Hồng Châu