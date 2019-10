Chủ đầu tư dự án Sunshine City Sài Gòn (quận 7, TP HCM) áp dụng chính sách linh hoạt, thanh toán trước 10% tương đương 400 triệu để ký hợp đồng.

Gói tài chính hỗ trợ người mua

Sunshine City Sài Gòn là một trong những dự án nổi bật tại khu Nam Sài Gòn với thiết kế sang trọng, tiện ích đầy đủ và chính sách bán hàng hỗ trợ người mua. Theo đó chủ đầu tư - Sunshine Group kết hợp ngân hàng VPBank đem đến gói tài chính ưu việt cho khách hàng, cho vay lên đến 70% giá trị căn hộ trong 35 năm. Khách hàng hưởng lãi suất 0% cho khoản vay này trong thời gian ưu đãi lãi suất.

Với căn hai phòng ngủ có giá khoảng 4 tỷ đồng, khách hàng chỉ đóng 10% giá trị ban đầu, tương ứng với 400 triệu để ký hợp đồng mua bán. Ngân hàng hỗ trợ giải ngân 70% trong vòng 30 ngày. Với số còn lại, chủ đầu tư linh hoạt giãn thời gian thanh toán cho khách lên đến 7 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân. Như vậy với khoản tài chính 400 triệu ban đầu, khách hàng có thể mở ra hành trình sở hữu căn hộ tại Sunshine City Sài Gòn.

Phối cảnh một góc dự án Sunshine City Sài Gòn với thác tràn nghệ thuật và mảng xanh trù phú.

Trường hợp sử dụng tài chính tự có để mua căn hộ, chủ đầu tư cũng thiết lập phương thức thanh toán linh hoạt. Theo đó, trong vòng 7 tháng đầu tiên, khách hàng sẽ thanh toán đủ 25% giá trị căn hộ. Mỗi tháng về sau, người mua chỉ phải thanh toán thêm 2,5% mỗi tháng cho đến ngày nhận thông báo bàn giao nhà từ chủ đầu tư. Như vậy tiến độ thanh toán đã điều chỉnh linh hoạt, hỗ trợ tối đa cho người mua.

Ưu thế tiện ích và công nghệ

Bên cạnh phương thức thanh toán và gói tài chính tốt, Sunshine City Sài Gòn còn thuyết phục giới đầu tư lẫn người mua nhà để ở nhờ vào loạt ưu thế về thiết kế, tiện ích, vị trí...

Đầu tiên là vành đai tiện ích theo chuẩn resort hạng sang. Cư dân Sunshine sẽ tận hưởng không gian sống trong lành với mảng xanh trù phú và các hồ điều hòa lớn nhỏ phủ khắp dự án. Giữa các hồ điều hòa, chủ đầu tư còn xây dựng những tuyến dạo bộ trên mặt nước, giúp cư dân trải nghiệm cảm giác "du lịch tại gia" sống động.

Những tiện ích khác như cà phê sân vườn, thư viện, nhà hàng, hồ bơi trong nhà, hồ bơi vô cực ở tầng mái cũng được đầu tư để cư dân thoải mái tận hưởng. Cùng với đó là siêu thị tiện lợi, trường mẫu giáo quốc tế chuẩn Canada Sunshine Maple Bear, khu gym-fitness, spa... đáp ứng mọi nhu cầu sống của cư dân.

Căn hộ mẫu tại Sunshine City Sài Gòn.

Theo đuổi xu hướng nhà thông minh, chủ đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong quản lý vận hành dự án. Cư dân có thể dùng ứng dụng di động Sunshine App như một "quản gia thông minh" phục vụ mọi sinh hoạt. Theo đó chủ nhà có thể thiết lập kịch bản hoạt động cho các thiết bị trong nhà theo nhu cầu và sở thích. Căn hộ còn được lắp cửa an toàn, chống cháy nhập khẩu từ châu Âu, loa thông minh - "trợ lý ảo" đắc lực, thiết bị cảm biến nhiệt độ... Đây là những ưu điểm giúp tăng sức hút của Sunshine City Sài Gòn trên thị trường.

Tiêu chuẩn an ninh, an toàn khắt khe cũng được thiết lập để cư dân có thể yên tâm tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên gia đình. Hệ thống an ninh nhận diện khuôn mặt Face ID là ví dụ điển hình. Với Face ID, các trang thiết bị chủ yếu như cổng chính, thang máy, bãi đổ xe... ở dự án đều có thể "nhận biết" gia chủ để sắp xếp, điều hướng thuận tiện và bảo vệ cư dân.

Phối cảnh một góc "resort" thu nhỏ ở dự án Sunshine City Sài Gòn.

Chủ đầu tư đang áp dụng chương trình ưu đãi cho khách mua căn hộ Sunshine City Sài Gòn trong tháng 10. Cụ thể, khách hàng sẽ nhận gói nội thất lên đến 200 triệu khi trở thành chủ nhân của căn hộ nơi đây. Ngoài ra, các chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách thanh toán nhanh cũng được áp dụng trong đợt này.

Minh Anh