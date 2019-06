Theo Visa, nhà băng đang đứng thứ 3 về số lượng thẻ tín dụng trong tổng số gần 30 tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam.

Tổ chức thẻ tín dụng Visa Việt Nam (Visa) vừa công bố số liệu về tốc độ tăng trưởng doanh số và số lượng thẻ tín dụng tại Việt Nam. Theo báo cáo này, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đứng thứ 3 về số lượng thẻ tín dụng và thứ 4 về tốc độ tăng trưởng trong số gần 30 tổ chức phát hành thẻ.

Tốc độ tăng trưởng nhanh

TPBank có sự tăng trưởng vượt bậc so với toàn thị trường về sản phẩm thẻ trong quý một. Theo đó, số lượng thẻ tại ngân hàng tăng 70%, gấp gần 5 lần so với mức tăng chung của thị trường. Bên cạnh đó, doanh số mang lại từ thẻ tín dụng của ngân hàng cũng tăng 55%, so với mức 34% của toàn thị trường.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Thẻ Ngân hàng Việt Nam, tính đến cuối năm 2018, cả nước có 86 triệu thẻ đang lưu hành. Trong đó, số lượng thẻ quốc tế tăng trưởng 17%, cao hơn mức tăng của thẻ nội địa là 11%. Doanh số sử dụng thẻ quốc tế cũng tiếp tục tăng cao, đạt 44% năm 2018, chiếm tỷ lệ 17% tổng số thẻ lưu hành.

Riêng tại TPBank, trong 4 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng thẻ tín dụng cũng tăng mạnh cả về số lượng và doanh số. Theo thống kê của ngân hàng, so với năm 2014, số lượng thẻ tín dụng của nhà băng tính đến cuối năm 2018 đã tăng trưởng gấp gần 7 lần trong khi doanh thu mang lại từ thẻ tăng gấp hơn 10 lần.

Tốc độ tăng trưởng về số lượng và doanh số của thẻ tín dụng tại TPBank.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank cho biết, kết quả này đến từ nhiều yếu tố, trong đó, phạm vi tiếp cận khách hàng ngày càng mở rộng, hướng tới người trẻ năng động.

"Ngoài những chương trình ưu đãi về lãi và phí dịch vụ, một trong những điểm mạnh là phục vụ khách hàng 24/7, giúp khách hàng có thể tiếp cận với dịch vụ bất cứ thời gian nào", lãnh đạo TPBank nhấn mạnh.

Sản phẩm thẻ của TP Bank.

Chiến lược tăng trưởng số lượng và doanh thu

Đại diện ngân hàng cho biết thêm, với định hướng trở thành ngân hàng tiên phong xu hướng thẻ, đa dạng hóa sản phẩm, tạo sự khác biệt trên thị trường, hiện tại, phạm vi tiếp cận của TPBank đang trải rộng ở nhiều phân khúc khách hàng.

Ở mỗi phân khúc, ngân hàng nghiên cứu lưỡng về hành vi khách hàng để đưa ra sản phẩm phù hợp như thẻ FreeGo dành cho giới trẻ yêu du lịch, Mastercard World cho khách hàng cao cấp... Đơn vị cũng thiết kế riêng ứng dụng MyGo cho phép khách hàng thực hiện mọi thao tác từ việc đăng ký mở thẻ cho tới việc sử dụng, quản lý và nhận ưu đãi trên ứng dụng.

Bên cạnh đó, nhà băng này còn ứng dụng nền tảng công nghệ số trong các sản phẩm. Nếu như trước đây, sau khi mở thẻ, khách hàng phải chờ khá lâu để nhận được mã PIN giấy thì giờ đây, với ePIN (mã PIN điện tử), sau khi nhận thẻ, chủ thẻ có thể nhận mã PIN, kích hoạt và sử dụng ngay sau khi gửi tin nhắn tới tổng đài.

Ngân hàng cũng triển khai thẻ chip kết hợp contactless (không tiếp xúc), giúp khách hàng rút ngắn thời gian thanh toán và bảo vệ thông tin thẻ tốt hơn, giảm thiểu các nguy cơ gian lận thẻ. Chủ thẻ chỉ cần chạm nhẹ thẻ vào đầu đọc có thể thanh toán thay vì phương thức quẹt thẻ truyền thống. TPBank cũng áp dụng công nghệ 3D secure giúp khách hàng có thêm một bước bảo mật khi thanh toán online.

"Chúng tôi thấu hiểu nhu cầu khách hàng để đưa ra những thay đổi phù hợp, mang đến nhiều dòng thẻ mới với tiện ích vượt trội", lãnh đạo ngân hàng khẳng định.

Tâm Anh