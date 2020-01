Nhà băng ghi nhận lãi tăng 1.610 tỷ đồng tương ứng tăng 71% so với năm trước và vượt tất cả chỉ tiêu kinh doanh đặt ra.

Đại diện Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho biết, kết thúc năm 2019, TPBank vượt tất cả chỉ tiêu kinh doanh đề ra tại Đại Hội đồng cổ đông hồi đầu năm. Trong đó, tổng tài sản hiện đạt gần 165.000 tỷ đồng; tổng huy động đạt trên 147.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2018; nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,3%.

Với định hướng tập trung vào ngân hàng bán lẻ, tín dụng của TPBank trong năm qua tăng trưởng ổn định, với dư nợ đạt gần 102.000 tỷ đồng, tăng trưởng trên 20%. "TPBank đã trích đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định. Ngoài ra còn trích bổ sung dự phòng đủ để tất toán toàn bộ nợ xấu đã bán cho VAMC với tổng số tiền trên 700 tỷ đồng", vị đại diện nói.

Ngoài việc tuân thủ sớm theo các quy định của Thông tư 41 và áp dụng ICAAP theo chuẩn Basel II, TPBank cũng đáp ứng những quy định mới của Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư 52, với mô hình đánh giá CAMELS (phương pháp đánh giá toàn diện hoạt động, năng lực tài chính, quản trị điều hành và quản lý rủi ro của ngân hàng).

"Để giữ vững mục tiêu ngân hàng số, chúng tôi đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho công nghệ, nhằm mang tới những trải nghiệm và tiện ích tốt nhất, phù hợp với nhu cầu của khách hàng", đại diện TPBank cho biết.

Tính đến cuối năm 2019, mạng lưới chi nhánh ngân hàng đã trải rộng khắp toàn quốc với tổng số điểm giao dịch đạt gần 300 điểm, trong đó ngân hàng tự động LiveBank có hơn 200 điểm.

Khách hàng giao dịch tại quầy TPBank.

Ngoài ra, vị đại diện ngân hàng cho rằng, một điểm nhấn quan trọng về công nghệ số của TPBank trong năm 2019 là sự kiện ra mắt phiên bản eBank X, được nâng cấp vượt trội về công nghệ, giao diện và tính năng so với phiên bản internet banking trước đó.

"EBank X có tốc độ xử lý nhanh hơn gấp nhiều lần, giao diện thân thiện, hiện đại và áp dụng nhiều công nghệ mới như AI, Marchine Learning, Big Data... Người dùng dễ dàng nâng cấp mà không cần dừng hệ thống", vị đại diện phân tích.

Năm 2019, TPBank cũng trở thành ngân hàng đầu tiên ứng dụng thành công hoạt động chuyển tiền quốc tế qua blockchain, giúp giao dịch chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, với sản phẩm thẻ, TPBank đã gây tiếng vang trong năm qua khi trở thành ngân hàng đầu tiên cung cấp thẻ tín dụng kim loại, được thiết kế riêng cho khách hàng VIP với nhiều "quyền năng" xứng tầm, mang lại sự sang trọng và đẳng cấp cho người sở hữu.

Theo đại diện ngân hàng, sự đầu tư đồng bộ của đơn vị đã được khách hàng ghi nhận, đồng thời giúp ngân hàng nhận được nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước như: "Top 500 ngân hàng mạnh nhất châu Á Thái Bình Dương" theo đánh giá của The Asian Banker; "Tổ chức tài chính xuất sắc châu Á" do Enterprise Asia tổ chức; giải thưởng "Ngân hàng số tiêu biểu" do IDG trao tặng; Tổ chức thẻ quốc tế Visa trao tặng cho TPBank 3 giải thưởng về thẻ...

Đại diện TPBank khẳng định, ngân hàng sẽ đẩy mạnh những chiến lược mới để tiếp tục mang đến những trải nghiệm và dịch vụ tốt cho khách hàng trong năm 2020.

Minh Chi