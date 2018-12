Tại các thành phố lớn, nhu cầu thuê và cho thuê bất động sản ngày càng gia tăng, đòi hỏi cao trong việc quản lý thông tin. Nhiều chủ cho thuê trọ phải "vật lộn" với các vấn đề phát sinh từ hàng trăm khách.

Anh Minh Nhật (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Hiện tại tôi đang cho thuê 20-30 phòng. Ngoài công việc chính thì tôi cũng phải xử lý những việc như đăng ký tạm trú tạm vắng, theo dõi hóa đơn điện nước, tiền nhà, sửa chữa đồ vật hư hỏng... Khối lượng công việc khá nhiều, đôi lúc cảm thấy quá tải".

Nắm bắt được điều đó, nền tảng quản lý bất động sản cho thuê Ami Landlord và Ami Citizen của CEO Lê Hoàng Nhật ra đời, giúp quản lý tập trung mọi dữ liệu trên một nền tảng, trải nghiệm tính năng chuyên biệt phù hợp từng nghiệp vụ quản lý như khởi tạo và gửi hóa đơn, biên lai điện tử đơn giản, quản lý hiện trạng phòng, trung tâm quản lý, phản hồi và xử lý sự cố, thống kê tài chính, cung cấp dịch vụ cho từng đối tượng cư dân.

CEO Lê Hoàng Nhật của dự án Ami thuyết trình trong chung kết Startup Việt 2018. Ảnh: VnExpress.

Với Ami Landlord, chủ nhà khởi tạo và quản lý các thông tin của bất động sản, cư dân và thời hạn thuê. Ứng dụng tạo và gửi hóa đơn điện tử đến từng phòng, gửi cả biên lai xác nhận sau khi người thuê thanh toán xong. Biểu đồ báo cáo tài chính sẽ khởi tạo tự động khi hoàn tất công việc quản lý trong tháng.

Hệ thống báo cho chủ nhà những người thuê sẽ rời khỏi trong vòng 30 ngày tới để chủ nhà chủ động đăng tin cho thuê nhà. Thay vì quản lý bằng sổ sách, chủ nhà có thể nắm rõ những dữ liệu về cư dân, thông tin bất động sản của mình thông qua thiết bị di động.

Người thuê nhà sẽ dùng ứng dụng Ami Citizen để nhận hóa đơn, biên lai điện tử, cập nhật thông tin từ chủ nhà. Đồng thời, phản ánh tình hình với các chủ nhà thuận tiện, nhanh chóng. Mỗi khi người thuê phản ánh sự cố như mất nước, máy bơm hỏng, hệ thống cũng sẽ được thu thập và sắp xếp phân loại. Chủ nhà và người thuê có thể trò chuyện, kết nối qua tin nhắn.

Nền tảng dữ liệu số Ami tạo điều kiện cho các ban quản lý, chủ đầu tư hiểu về nhu cầu của mỗi cư dân và cung cấp dịch vụ cho họ, đồng thời xây dựng thương hiệu và tăng lợi thế kinh doanh.

Hai ứng dụng quản lý dịch vụ cho thuê nhà là Ami Landlord sử dụng trên nền tảng web và Ami Citizen hoạt động trên app qua hai hệ điều hành iOS và Android.

Nền tảng xây dựng dựa trên các công nghệ đang phát triển hiện nay như trí thông minh nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), Big Data, blockchain.

Theo đại diện Ami, mức giá sử dụng phần mềm Landlord là 1% doanh thu mỗi tháng kèm theo app cho cư dân và trang Amirooms.com hỗ trợ đăng tin phòng cho thuê. Các gói giá cao hơn sẽ có nhiều dịch vụ cộng thêm khác.

Chỉ 6 tháng từ khi thử nghiệm, nền tảng hỗ trợ quản lý thuê phòng trực tuyến Ami đã có hơn 2.000 phòng, trải rộng ở 15 quận, huyện ở TP HCM. Doanh thu của mảng cung cấp ứng dụng và dịch vụ quản lý đạt trung bình 6.000 USD, tương đương hơn 140 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể doanh thu từ dịch vụ sửa chữa, khi bình quân mỗi tháng ứng dụng ghi nhận khoảng 400 sự cố báo về.

Tại TP HCM, Ami hiện hỗ trợ cho 4.200 cư dân và ban quản lý ở ba tòa nhà. Công ty cũng đang phát triển để kết nối trực tiếp với các trường đại học bằng dữ liệu số và sinh viên có thêm nhiều giá trị tiện ích thông qua việc xây dựng dữ liệu của mình ngày một tốt hơn.

Liên hệ hotline 0287 301 0606 hoặc emailami@aminion.com để tìm hiểu về các sản phẩm công nghệ của Ami. Website: aminion.com.

Bên cạnh đó, công ty cũng phát triển 11 sản phẩm khác (liên quan đến nhà trường Ami U, chung cư Ami B, nhà phố Ami LMH, quản trị năng lượng Ami E, quản lý check in-check out Ami F...), có giá trị thực tiễn trong nghiệp vụ, giúp chủ đầu tư đem lại dịch vụ tốt nhất cho cư dân.

Năm 2017, Ami là một trong 54 Startup toàn thế giới được chọn tham dự chương trình "Tăng tốc khởi nghiệp toàn cầu" do chính phủ Malaysia tài trợ, Top 30 cuộc thi Startup toàn cầu của Slush Singapore, Ý tưởng tốt nhất do chương trình tăng tốc IDE của đại học UTCC (Thái Lan), Giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp TechFest 2017 do Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam tổ chức.

Đồng thời, Ami thu hút nhiều quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Tháng 12/2017, một tập đoàn trong nước cam kết đầu tư hàng triệu USD để Ami phát triển đội ngũ và sản phẩm. Nền tảng Ami cũng lọt Top 5 cuộc thi Bình chọn Startup Việt 2018 doVnExpress tổ chức.

Top 5 Startup Việt làm phần mềm quản lý bất động sản cho thuê Đại diện Ami bày tỏ sự tự hào khi lần đầu tiên ra mắt các sản phẩm với cư dân TP HCM tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hòa chung niềm vui chiến thắng trước đối thủ mạnh Malaysia của đội tuyển Việt Nam.

Tối 16/11 vừa qua, TVC quảng cáo nền tảng quản lý bất động sản cho thuê Ami Landlord được chiếu lên 5 màn hình Led tại phố đi bộ Nguyễn Huệ giữa hai hiệp đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Khác với không khí nóng rực tại chảo lửa Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn người Sài Gòn đã tập trung xem bóng đá tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Hà Trương